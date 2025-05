Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa phố, hai vợ chồng tung cửa bỏ chạy

Một vụ ô tô bốc cháy ngùn ngụt xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-5, tại khu vực trước bến xe Nguyễn Hoàng, đường Lê Duẩn, phường Đông Ba, quận Phú Xuân, TP Huế.

Hai vợ chồng trên xe đã kịp thời tung cửa bỏ chạy.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô con 4 chỗ màu đen, có biển kiểm soát 75A – 079.xx, hiệu FIAT, sản xuất năm 2007, do ông L.H. (trú quận Phú Xuân, TP Huế) làm chủ, di chuyển trên đường Lê Duẩn, hướng từ chợ Đông Ba lên cầu Dã Viên. Khi đến đoạn trước bến xe Nguyễn Hoàng thì bất ngờ ở phần động cơ ở đầu chiếc ô tô khói bốc lên ngùn ngụt. Sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở khu vực động cơ.

Vào thời điểm này, trên xe ngoài ông H. cầm lái, còn có vợ của ông này ngồi cạnh bên. Khi phát hiện ô tô bốc cháy, ông H. nhanh chóng dừng xe rồi cùng vợ thoát ra ngoài.

Những người dân ở cạnh đó đã dùng bình cứu hỏa đến nỗ lực dập lửa. Công an phường Đông Ba cũng lập tức có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt. Clip: Tú Lê.

Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an TP Huế khi nhận được tin báo đã điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường và ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Vì vậy, chiếc ô tô này chỉ cháy ở khu vực động cơ và 2 lốp trước.

Nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy có thể do xe cũ, chập điện trong khi hoạt động nên gây cháy. Chủ phương tiện đã tự thuê xe cứu hộ đến vận chuyển chiếc xe này rời khỏi hiện trường.

