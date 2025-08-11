Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông

Chiều 10-8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh vụ việc phát hiện 1 bộ xương người tại khu rừng thông ở thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực phát hiện 1 bộ xương người



Theo thông tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm thanh, thiếu niên thôn Păng Sim vào rừng thông để chơi. Khi cả nhóm đến khu vực trên để nướng gà ăn thì tá hỏa phát hiện 1 bộ xương người.

Ngay sau phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã Trường Xuân có mặt bảo vệ hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Bên cạnh bộ xương có 1 võng dù mắc vào cây thông.

Chính quyền kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây thì cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để hỗ trợ quá trình xác minh.

