Nứt đường băng Sân bay Quốc tế Vinh, tạm dừng hoạt động bay 24 tiếng

Ngày 3/7, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Nghệ An xác nhận, sáng nay, cảng hàng không gặp sự cố kỹ thuật nứt nẻ, bong tróc đường băng khiến hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng.

Tại hiện trường, một vết nứt xảy ra trên đường băng khiến mất an toàn trong công tác cất, hạ cánh. Nhiều phương tiện kỹ thuật đã được Cảng hàng không Quốc tế Vinh khắc phục.

Hiện trường đường băng gặp sự cố kỹ thuật

Một lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Vinh cũng cho biết, hiện cảng đang tích cực khắc phục sự cố kỹ thuật đường băng, vá lại mới bay được. Tạm thời cảng hàng không sẽ dừng hoạt động cất, hạ cánh trong 24 tiếng. Đây là sự cố bất khả kháng. Nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng nên đã xảy ra tình trạng nứt, bong tróc đường băng.

Được biết, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh mỗi ngày bay từ 21-26 chuyến. Sân bay quốc tế Vinh có một đường cất hạ cánh dài 2400 m, rộng 45 m, bề mặt bê tông at-phan. Sân đỗ máy bay (apron) có diện tích 38.438 m² đáp ứng cho 7 vị trí đỗ máy bay. Thiết bị dẫn đường: Hệ thống đèn tiệm cận; đèn thềm; đèn cánh thềm; đèn giới hạn đường CHC; đèn lề đường CHC; đèn lề đường băng.

... Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Hệ thống an ninh - an toàn: Hệ thống ngăn chặn - chống khủng bố; Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Hệ thống kiểm tra , giám sát an ninh, sao lưu dữ liệu; Phục vụ y tế khẩn cấp 24/7.

Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh được khởi công từ tháng 4/2014 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục: Xây dựng nhà ga hành khách với tổng diện tích sàn khoảng 11.706 m²; hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà ga; hệ thống cấp thoát nước nhà ga, sân đậu ô tô, hệ thống đường giao thông…

Ngày 23/2/2019, UBND Nghệ An và Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành nhà ga quốc tế Vinh đúng dịp Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019.Nhà ga quốc tế vinh gồm 2 tầng (được xây dựng trên cơ sở nhà ga cũ).

Tầng 1 là Ga đi và Ga đến. Ga đi gồm 07 quầy thủ tục check-in, 4 quầy thủ tục xuất cảnh và các dịch vụ ăn uống khác.Ga đến gồm 1 sảnh đến và 4 quầy Nhập cảnh. Tầng 2 là khu vực phòng chờ cách ly,gồm 2 cửa ra tàu bay.Năng lực phục vụ 800.000 lượt khách/năm.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn