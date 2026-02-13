Nữ sinh lớp 11 u não gia đình khó khăn mong sớm được trở lại trường

Nữ sinh lớp 11 bị u não phải 2 lần phẫu thuật điều trị.



Đó là trường hợp của em Lê Nguyễn Khánh Vy (học sinh lớp 11A8, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Khánh Vy là con lớn trong gia đình có 2 chị em gái. Ba mẹ đồng lương ít ỏi nên khi chẳng may em gặp bạo bệnh khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Đến thời điểm hiện nay, với 2 lần phẫu thuật não, gia đình em đã đóng viện phí trên 90 triệu đồng. Để có được số tiền trên, ba mẹ phải vay hỏi khắp nơi với hy vọng con mình mau chóng bình phục tiếp tục đến trường.

Hiện em Khánh Vy đã tỉnh nhưng còn phải chờ kết quả sinh thiết và tiếp tục điều trị.

Theo gia đình cho biết, sau lần phẫu thuật thứ 2 xử lý khối u, hiện em đã tỉnh không còn đau đầu và thường xuyên nôn ói như trước. Tuy nhiên, còn phải chờ kết quả sinh thiết, lúc ấy bác sĩ mới đưa ra phác đồ điều trị trong thời gian tới.

Thương cảm trước cơn bạo bệnh nặng bất ngờ của Khánh Vy với chi phí điều trị quá cao so với khả năng của gia đình, nhà trường, các tổ chức, cá nhân đã vận động các nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ.

Qua Báo GD&TĐ, gia đình, nhà trường và địa phương mong các nhà hảo tâm dành niềm thương giúp đỡ cho em Khánh Vy để gia đình có được nguồn chi phí điều trị, mong em sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, mau bình phục sức khỏe, sớm trở lại trường lớp, tiếp tục con đường học vấn.

Mọi sự hỗ trợ của quý độc giả, xin gửi ủng hộ qua số tài khoản người thân em Khánh Vy: Tên TK: Lê Văn Hải Số TK: 6710280063376 - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Thoại Sơn, An Giang. Nội dung chuyển khoản ghi: Giup nu sinh Khanh Vy

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn