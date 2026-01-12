Suy sụp vì suy thận giai đoạn cuối

Ba năm qua, anh Sĩ phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần, chi phí điều trị khoảng 6 triệu đồng/tháng. Để có tiền chữa bệnh, gia đình đã vay mượn khắp nơi, nhưng hiện không còn khả năng xoay xở, việc điều trị có nguy cơ bị gián đoạn. Bệnh tật khiến thân hình anh Sĩ gầy gò, mắt mờ, da xanh tái, giọng nói yếu ớt. Có những ngày mệt đến mức không thể ngồi dậy, mọi sinh hoạt của anh đều cần người thân giúp đỡ. Anh mất khả năng lao động, không thể lập gia đình, trong khi các em còn nhỏ, tương lai mịt mờ.

...

Thiếu tá Nay Tim, Công an xã Ia Hiao, cho biết hoàn cảnh của anh Sĩ rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông, làm thuê nhưng thu nhập bấp bênh, trong khi còn nuôi 4 con nhỏ. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để anh Sĩ có điều kiện tiếp tục điều trị, vượt qua nghịch cảnh, níu giữ sự sống trong lúc khốn khó.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25- 63.



Tác giả: HỮU PHÚC

Nguồn tin: Báo SGGP