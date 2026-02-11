Nam sinh lớp 9 bị vật ra giữa đường đánh dã man sau va quẹt xe

Cảnh người đàn ông dùng hết sức đạp thẳng vào mặt học sinh đã bị vật ngã ra đường tạo sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Ngày 11-2, thông tin từ phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng công an đang xác minh, làm rõ một clip có nội dung đánh người sau khi va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó từ tối 10-2, mạng xã hội lan truyền một clip cho thấy một nam sinh đi xe đạp điện xảy ra va quẹt nhẹ với một người đàn ông đi xe máy chở theo một người phụ nữ trên tay ẵm một bé sơ sinh.

Vụ va quẹt không có gì, tuy nhiên sau đó người đàn ông đã dừng xe, ôm vật nam sinh ngã ra đường. Tiếp đó dùng chân đạp thẳng vào mặt nam sinh đang nằm giữa đường, rồi cúi người dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của nam sinh này.

...

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 16h47 ngày 10-2 trên đường Tập Đoàn 5, thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Người bị đánh là học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về, phụ huynh em này sau khi nghe kể việc con bị đánh đã đi trích xuất camera nơi xảy ra vụ việc và đưa lên mạng xã hội.

Sau khi clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội, Công an phường Long An đã triển khai xác minh vị trí xảy ra vụ việc và tiếp tục làm rõ.

Tác giả: AN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ