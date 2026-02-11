Campuchia quét sòng bạc, điều tra xuyên quốc gia trùm lừa đảo Trần Chí

Trần Chí bị bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Campuchia đang tiếp tục phối hợp với Trung Quốc, Mỹ và Anh trong vụ án liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi), ông trùm kinh doanh bị cáo buộc là kẻ đứng sau mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên khắp thế giới.

“Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ, Trung Quốc và cả Vương quốc Anh”, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao đồng thời là Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến của Campuchia, cho biết trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post.

Theo Khmertimes, Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) cũng đã phát đi cảnh báo cuối cùng tới tất cả các sòng bạc, yêu cầu các đơn vị vận hành phải điều chỉnh lại sơ đồ mặt bằng, tháo dỡ các thiết bị kinh doanh không liên quan và xóa bỏ các hoạt động bất hợp pháp, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép.

Cảnh báo này được đưa ra dựa trên các hướng dẫn được liệt kê trong văn bản "Tăng cường thực thi luật pháp, quy phạm pháp lý, quy định của Chính phủ Hoàng gia và các yêu cầu cấp phép liên quan đến lĩnh vực Trung tâm Thương mại và Trò chơi" được công bố vào ngày 9 tháng 2.

Động thái này nhằm đảm bảo các hoạt động của sòng bạc được thực hiện đầy đủ theo đúng luật pháp và các quy phạm pháp lý liên quan, đồng thời củng cố cam kết của Chính phủ Hoàng gia trong việc duy trì một lĩnh vực trò chơi thương mại an toàn, minh bạch, tuân thủ pháp luật, không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Các hoạt động này bao gồm: lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, tra tấn, giam giữ người trái phép, buôn bán người, tất cả các hình thức mại dâm, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí trái phép, thành lập lực lượng vũ trang trái phép thông qua các công ty bảo vệ tư nhân, sử dụng lực lượng thực thi pháp luật có vũ trang, và buôn bán, sử dụng hoặc tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện.

“Chính phủ cam kết trấn áp và quét sạch các tụ điểm lừa đảo trực tuyến ở mức độ cao nhất trước tháng 4/2026”, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha tuyên bố. “Nếu bất kỳ tỉnh, thành nào bị phát hiện còn tồn tại các cơ sở này, quan chức đứng đầu địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Nỗ lực xóa sổ tội phạm mạng diễn ra sau đợt ra quân quy mô lớn vào tháng trước. Theo hồ sơ, chính quyền đã triệt phá 190 tụ điểm nghi vấn, bắt giữ khoảng 2.500 nghi phạm mang nhiều quốc tịch như Nepal, Malaysia, Lào, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Trong đợt truy quét chưa từng có này, hơn 110.000 người nước ngoài đã bị trục xuất và 37 đại án đang được đưa ra xét xử tại các tòa án Campuchia.

Campuchia đã bắt giữ khoảng 2.500 nghi phạm mang nhiều quốc tịch. Ảnh: Khmertimes.

Hợp tác quốc tế

Trần Chí, người từng sở hữu nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Campuchia, đã bị trục xuất về Trung Quốc vào tháng 1. Việc dẫn độ này, theo nhà chức trách Campuchia, là kết quả của nhiều tháng hợp tác giữa hai chính phủ, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Trước đó, Trần Chí cũng bị truy tố tại Mỹ vào tháng 10/2025 và bị cả Mỹ lẫn Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD bitcoin, được cho là tiền thu lợi và công cụ phục vụ cho đường dây của Trần Chí. Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là “một trong những chiến dịch triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Một số chính phủ trên khắp châu Á, trong đó có Singapore và Hàn Quốc đã thu giữ tài sản hoặc bắt giữ các cá nhân có liên quan đến tập đoàn của Trần Chí - Prince Holding Group.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Trần Chí có bị đưa ra xét xử tại Mỹ hay không, do Bắc Kinh và Washington không có hiệp định dẫn độ.

Trùm lừa đảo Trần Chí bị áp giải xuống máy bay ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Phát biểu tại trụ sở cảnh sát quốc gia ở Phnom Penh, ông Chhay Sinarith cho biết chính phủ Campuchia đã quyết định trục xuất Chen về Trung Quốc sau khi tước quốc tịch Campuchia của ông trùm lừa đảo vào tháng 12/2025.

“Trong khi điều tra các hành vi lừa đảo trực tuyến của đối tượng, chúng tôi phát hiện ông ta từng sử dụng giấy tờ giả để xin nhập quốc tịch Campuchia”, vị bộ trưởng phát biểu thông qua phiên dịch. “Sau khi quốc tịch Campuchia bị thu hồi, Trần Chí sẽ được khôi phục quốc tịch gốc là Trung Quốc. Đó là lý do Campuchia có trách nhiệm dẫn độ ông ta trở về nơi xuất thân”.

Trần Chí, 38 tuổi, sinh ra tại một làng chài ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Trần Chí trở thành công dân Campuchia vào năm 2014 và đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra, trùm lừa đảo này còn sở hữu hộ chiếu của Saint Lucia, Vanuatu và Cyprus.

Trần Chí rời Phnom Penh tới Trung Quốc vào ngày 7/1, dưới sự áp giải của cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Đoạn video do cơ quan này công bố cho thấy Trần Chí bị còng tay, trùm đầu đen, sau đó được tháo ra khi bị áp giải xuống máy bay, với lực lượng an ninh vũ trang chờ sẵn trên đường băng.

Khi đó, Bộ Công an Trung Quốc mô tả ông ta là công dân Trung Quốc và công bố chiến dịch này là “một thành tựu lớn trong hợp tác thực thi pháp luật chung với Campuchia”.

Mở rộng điều tra

Trong thời gian tới, Trần Chí nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thẩm vấn và mở rộng điều tra tại Trung Quốc.

Cơ quan công an Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra đối với tập đoàn của Trần Chí vẫn đang được tiến hành, với nghi vấn liên quan đến nhiều tội danh, “bao gồm vận hành các sòng bạc trái phép, lừa đảo, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, và che giấu hoặc hợp thức hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có”.

Sau khi Trần Chí bị trục xuất, cơ quan công an Trung Quốc cũng đã ban hành thông báo kêu gọi các nghi phạm đang bỏ trốn có liên quan ra đầu thú, đồng thời cam kết giảm nhẹ hoặc khoan hồng hình phạt đối với những người tự nguyện ra trình diện và thành khẩn khai báo. Động thái này đánh dấu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên biên giới của Bắc Kinh.

Theo các công tố viên Mỹ, từ năm 2015, Trần Chí và các cộng sự đã bắt đầu xây dựng các khu phức hợp trên khắp Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo, trong điều kiện bị đe dọa và bạo lực.

Phía Mỹ mô tả mạng lưới lừa đảo của Trần Chí là “đế chế tội phạm dựng lên trên nỗi đau của con người”.

Điều tra của OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ) cho hay Prince Group đã xây dựng mạng lưới hơn 100 pháp nhân ở nhiều quốc gia. Phần lớn là công ty không có hoạt động thực tế.

Các doanh nghiệp này được lập ra để chuyển dòng tiền, mua bất động sản, đầu tư tài chính hoặc điều hành “trung tâm lừa đảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

Nhiều trợ lý thân cận của Trần Chí, như Guy Chhay, Ing Dara, Zhu Zhongbiao và Chen Xiuling, giữ vai trò giám đốc hoặc chủ sở hữu danh nghĩa tại các công ty này.

Năm 2020, Trung Quốc thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra các tội phạm xuyên biên giới, trong đó có việc xem xét Prince Holding Group.

Vào thời điểm đó, 458 nghi phạm có liên quan đến tập đoàn này đã bị bắt giữ vì cung cấp các dịch vụ thanh toán và quyết toán cho sòng bạc trực tuyến của tập đoàn, theo Bộ Công an Trung Quốc.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn