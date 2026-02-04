Cha mắc bệnh hiểm nghèo, lo 2 con nhỏ bơ vơ

Cuộc sống 3 cha con anh Toán (ảnh) chông chênh kể từ ngày vợ anh bỏ đi biệt tích cách đây hơn 5 năm, và sau những thất bại nợ nần trong làm ăn. Một mình anh Toán với nghề thợ hồ, nhọc nhằn sớm hôm kiếm tiền nuôi hai con thơ ăn học. Thế nhưng, tai họa ập đến cách đây 3 tháng. Sau những cơn đau hành hạ, anh Toán đi khám bệnh và được yêu cầu nhập viện điều trị vì kết quả xét nghiệm cho thấy anh mắc bệnh ung thư phổi, di căn xương. “Tội nghiệp hai đứa nhỏ, sự sống của tôi giờ tính bằng ngày, chẳng biết mai này chúng sẽ ra sao. Hai đứa còn quá nhỏ để phải chịu cảnh bơ vơ thế này...”, anh Toán nghẹn ngào trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-03.

Tác giả: Văn Thắng

Nguồn tin: Báo SGGP