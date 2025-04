Nữ phóng viên Gaza từng 'muốn một cái chết vang dội' đã thiệt mạng trong không kích của Israel

Cô, cũng là một nhà làm phim tài liệu, ra đi ngay trước thời điểm bộ phim tài liệu mà cô là nhân vật chính chuẩn bị được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes.

"Nếu tôi chết, tôi muốn một cái chết vang dội, tôi không muốn mình xuất hiện trong các bản tin khẩn cấp, cũng không phải trong một nhóm người nào đó", Hassouna từng viết trên Instagram vào tháng 8/2024.

"Tôi muốn một cái chết mà cả thế giới biết đến, một hiệu ứng tồn tại mãi mãi theo thời gian, và những hình ảnh bất tử mà cả thời gian và không gian đều không thể chôn vùi".

Cô không ngờ rằng lời nguyện ước đó lại trở thành hiện thực theo cách tang thương đến vậy. Những hình ảnh do cô chụp, ghi lại cuộc sống kiệt quệ dưới bom đạn ở Gaza, đã được lan truyền toàn cầu.

Bức ảnh Fatima Hassouna và anh trai cô được đạo diễn phim người Iran Sepideh Farsi chia sẻ trên mạng xã hội.



Cuộc tấn công đã phá hủy căn nhà của Hassouna trên đường Al-Nafaq ở Thành phố Gaza. Bố mẹ cô sống sót nhưng bị thương nặng và hiện đang được điều trị tích cực.

Theo Tổ chức Bảo vệ Nhà báo Palestine (PJPC), đây là một "tội ác chống lại báo chí" và là hành vi vi phạm luật quốc tế. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc không kích nhằm vào một “thành viên Hamas” và khẳng định đã cố gắng giảm thiểu tổn thất dân thường – nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Hamza Hassouna, anh họ của Fatima, kể lại rằng ngôi nhà sụp đổ chỉ sau hai tiếng nổ chớp nhoáng. “Một quả tên lửa rơi ngay bên cạnh tôi, một quả khác trúng phòng khách. Mọi thứ trở thành địa ngục”, anh nói.

Fatima có hơn 35.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nơi cô chia sẻ những bức ảnh đầy ám ảnh về đời sống thường nhật dưới làn bom, từ những buổi chợ tan tác đến nụ cười rưng rưng của trẻ nhỏ trong trại tị nạn.

Cái chết của cô khiến đạo diễn Sepideh Farsi – người từng đồng hành với Fatima suốt hơn một năm trong quá trình làm phim – không thể tin nổi. “Cô ấy là ánh sáng, là lửa, là hy vọng. Nụ cười của cô ấy vẫn còn trong tôi đến tận bây giờ”, Farsi viết trên mạng xã hội.

Họ vừa mới nói chuyện một ngày trước đó để chuẩn bị cho chuyến đi Pháp dự Cannes. Bộ phim Put Your Soul On Your Hand And Walk (tạm dịch: Đặt linh hồn lên tay rồi bước đi), nơi Fatima là nhân vật chính, sẽ vẫn được chiếu như một lời tri ân cuối cùng cho cô gái đã sống và chết cùng Gaza.

Tính từ ngày 7/10/2023 đến nay, đã có ít nhất 212 nhà báo thiệt mạng ở Dải Gaza – con số cao chưa từng có. PJPC kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra khẩn cấp về cái chết của Hassouna và buộc những người chịu trách nhiệm phải trả giá.

Người hàng xóm Um Aed Ajur, sống cạnh nhà Hassouna suốt 35 năm, nói rằng gia đình cô “chưa bao giờ có liên hệ với bất kỳ nhóm vũ trang nào”. “Họ chỉ là những người bình thường, làm việc, sống và chụp ảnh cho thế giới thấy Gaza đau đớn ra sao”.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: Báo Công Luận