Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị nước cuốn tử vong

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thái Nguyên giải cứu người bị mắc kẹt do mưa lũ lớn - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 8-10, thầy Vũ Thạch Khải, phó hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) xác nhận cô Lý Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng, không may bị lũ cuốn tử vong vào sáng nay.

Theo thầy Khải, nhà cô Xuân ở phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu sau trận mưa lũ lịch sử. Sáng nay cô Xuân đi ra cổng nhà thì không may gặp nước xoáy cuốn đi.

Đến khoảng gần 9h sáng, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể cô Xuân ở gần Công an tỉnh Thái Nguyên cũ - cách nhà khoảng 300-400m.

"Hiện thi thể cô Xuân đang được gửi tại bệnh viện A Thái Nguyên. Gia đình và nhà trường chưa thể tổ chức lễ tang được vì nhà cô Xuân còn ngập sâu hơn một mét. Sau khi nước rút, gia đình sẽ đưa đi hỏa táng rồi đưa cô về nơi an nghỉ" - thầy Khải chia sẻ.

Thầy Khải cho biết trong 14 năm công tác tại trường THCS Cam Giá, cô Xuân luôn là người tận tụy, hết lòng vì học sinh, vì nhà trường và được học sinh, phụ huynh quý mến.

"Cô Xuân mất đi là nỗi đau không gì bù đắp được, là mất mát lớn với nhà trường và ngành giáo dục", thầy Khải nói.

Theo thầy Khải, Trường THCS Cam Giá cũng bị ảnh hưởng đợt mưa lũ lịch sử, nước ngập toàn bộ khuôn viên trường.

...

"Nước ngập đến nền lớp học, ngập phòng thư viện và phòng thiết bị song nhà trường đã sơ tán kịp nên cơ bản không bị thiệt hại nhiều" - thầy Khải cho biết thêm.

4 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên Theo báo cáo nhanh đến 5h sáng 8-10 tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Thống kê nhanh có 5.450 nhà bị thiệt hại, trong đó có 22 nhà tốc mái, 359 nhà sạt lở taluy dương, ngập nước, cô lập 5.096 nhà. Hơn 4.400 ha lúa, hoa màu, 136ha thủy sản, 435ha chè bị ngập, thiệt hại. Chết, trôi hơn 58.000 con gia cầm. Số lượng heo chết cuốn trôi và vật nuôi khác chưa thống kê được. Tại các xã: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và 33 xã phường khác bị ngập do nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ