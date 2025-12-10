Cựu chỉ huy trưởng quân sự nhận tiền của “ông trùm" Vi "ngộ" để chạy án

Băng nhóm tội phạm Vi "ngộ" sa lưới từ vụ chạy án cho đàn em

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Báo cáo số 231/BC-UBND về Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương đã thụ lý, kiểm sát điều tra: 36 vụ, 161 bị can. Trong đó, vụ án cũ là 15 vụ, 74 bị can; 21 vụ án mới với 86 bị can; chuyển tội danh 1 vụ, 1 bị can; nhập vụ án 1 vụ, 0 bị can.

Kết quả, cơ quan chức năng đã giải quyết: 22 vụ, 98 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 19 vụ, 96 bị can; đình chỉ: 1 vụ, 0 bị can; đang điều tra: 14 vụ, 63 bị can.

Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 19 vụ, 96 bị can. Trong đó, đã giải quyết: 17 vụ, 86 bị can, còn lại 2 vụ, 10 bị can. Tổng số thụ lý kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo. Trong đó, có 10 vụ án cũ, 30 bị cáo; 17 vụ án mới với, 86 bị cáo; tòa án tối cao ủy quyền xét xử 1 vụ, 2 bị cáo. Đã giải quyết 23 vụ, 103 bị cáo (xét xử); còn lại 5 vụ, 15 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định. Trong kỳ đã trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ, 11 bị can.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đấu tranh mạnh, không khoan nhượng với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng. Nhiều vụ án được đấu tranh triệt phá gây chấn động dư luận cả nước, nhiều "ông trùm" ở Thanh Hóa như: Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Mạnh "gỗ", Thu "vệ sĩ" … lần lượt sa lưới.

Vi "ngộ" - người đưa tiền cho Cựu Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nghi Lộc (cũ), tỉnh Nghệ An để chạy án cho đàn em.

Cựu Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nghi Lộc (cũ), tỉnh Nghệ An nhận tiền chạy án

Có 22 vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng được UBND Thanh Hóa thống kê kèm theo Báo cáo số 231/BC-UBND về Kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, có vụ án liên quan đến "ông trùm" xã hội đen xứ Thanh Vi "ngộ" - tức Nguyễn Văn Vi (SN 1981), trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, Tp.Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) chạy án cho đàn em gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, điều tra vụ án "Môi giới hối lộ". Tóm tắt vụ án, năm 2005, đối tượng Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa Chua, SN 1976), trú tại phường Lam Sơn, Tp.Thanh Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam số 03 - Bộ Công an. Nguyễn Ngọc Hòa bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội Giết người; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an. Quá trình chấp hành án tại đây, do có mâu thuẫn với bạn tù nên Hòa đã sử dụng dùi để đâm vào vùng cổ khiến phạm nhân cùng trại tử vong. Sau đó, "Hòa chua" bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tù chung thân, chuyển qua nhiều trại giam để chấp hành án, hiện nay đang chấp hành án tại Trại giam số 03, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ (cũ), Nghệ An).

Quá trình chấp hành án, đối tượng Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ", SN 1981), trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, Tp.Thanh Hóa (cũ) là đối tượng xã hội cộm cán, có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa "chua". Vi "ngộ" thông qua đối tượng Hoàng Nam Liên (SN 1966), trú tại phường Lê Mao, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An (cũ) - nguyên là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc (hiện đã nghỉ hưu) đưa hối lộ cho một số cán bộ ở tỉnh Nghệ An để chạy giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa "chua".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm xã hội đen do ông trùm Vi "ngộ" cầm đầu với sự giúp sức của quân sư Mạnh "gỗ".

Vi "ngộ" bị khởi tố một loạt tội danh nghiêm trọng như: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Vi "ngộ" vốn là một đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen đội lốt doanh nhân ở Thanh Hóa. Vi khét tiếng với mạng lưới quan hệ rộng khắp, bị phát hiện đang tìm cách can thiệp vào quá trình thi hành án để "chạy án" cho Nguyễn Ngọc Hòa tức Hòa "chua" - Một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì đã giết bạn tù trong quá trình thụ lý án.

Cơ quan điều tra phát hiện Vi đã móc nối với một cựu quân nhân tên Liên, người từng được xem là có uy tín nhưng sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền. Liên là đối tượng trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm tác động giảm án cho Hòa.

Số tiền này được Vi chuyển qua tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên, một chiêu thức tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Cựu quân nhân này trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, trong khi số tiền còn lại được chuyển tiếp theo thỏa thuận để cho Hòa "chua" bị tuyên phạt tù chung thân được giảm án.

Với chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, cựu quân nhân Liên phải cúi đầu thừa nhận hành vi môi giới hối lộ của mình. Từ những thông tin này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm do Nguyễn Văn Vi chủ mưu, cầm đầu.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn