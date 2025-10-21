NSƯT Minh Hoàng đột ngột qua đời, hưởng dương 54 tuổi

NSƯT Minh Hoàng

Tối 20-10, giới nghệ sĩ cải lương TP HCM bàng hoàng khi nhận tin NSƯT Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời vào lúc 18 giờ 45 cùng ngày. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, khán giả và những người yêu sân khấu không khỏi bàng hoàng, thương tiếc một nghệ sĩ tài hoa, tận tâm với nghề.

Sáng cùng ngày, gia đình đưa anh vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì căn bệnh về phổi kéo dài, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trái tim của người nghệ sĩ tận tụy với sân khấu ấy đã ngừng đập, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và khán giả.

Người nghệ sĩ từ lớp học của những bậc tiền bối

Nguyễn Minh Hoàng (sinh ngày 10-12-1971, quê Tây Ninh), thường trú tại xã Hiệp Phước, TP HCM, là gương mặt trưởng thành từ khóa 3 – lớp trung cấp diễn viên năm 1988 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hữu Quốc, NS Minh Cường, Thanh Lựu… Anh được rèn giũa bởi những bậc thầy huyền thoại của sân khấu cải lương: cố NSND Phùng Há, NSƯT Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong, NSƯT Tấn Đạt, NSƯT Ba Tu… – những người đã góp phần đào tạo nên thế hệ diễn viên vàng của thập niên 1990.

Ngay từ những ngày đầu bước vào nghề, Minh Hoàng đã thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ nghiêm túc, vững vàng về kỹ năng biểu diễn, hết lòng với sân khấu và luôn khiêm nhường trong đời sống. Anh từng là thành viên Đoàn Xung Kích – lực lượng nghệ sĩ trẻ chuyên mang lời ca, tiếng hát đến với vùng sâu, vùng xa của TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần lan tỏa tình yêu cải lương đến với công chúng.

Hơn ba thập kỷ gắn bó với sàn diễn

Từ năm 1992 đến nay, Minh Hoàng gắn bó trọn vẹn với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đảm nhiệm nhiều vai trò: Phó Trưởng đoàn, Trợ lý đạo diễn và Diễn viên chính. Trong suốt hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, anh đã tham gia hàng chục vở diễn lớn nhỏ trên sân khấu và truyền hình, để lại dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn trong “Một phút một thời”, “Tiếng hò sông Hậu”, “Con mắt thời gian”, “Rồng Phượng”, “Đi biển một mình”, “Trái tim trong trắng”…

Không ồn ào, không bon chen, anh chọn cho mình con đường âm thầm nhưng bền bỉ, sống trọn với nghề bằng sự nhân hậu, tận tâm và lòng yêu sân khấu chân thành. Với anh, mỗi vai diễn là một lần được “thắp lửa nghề”, dù trên sân khấu sáng đèn hay trong những chuyến lưu diễn phục vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

NSƯT Minh Hoàng



Suốt chặng đường nghệ thuật hơn 30 năm, NSƯT Minh Hoàng đã đạt nhiều thành tích nổi bật: Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc với vở "Bản tình ca quê mẹ" (1995); Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Toàn quốc với "Rồng Phượng" (2005); Huy chương Bạc cá nhân tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương Toàn quốc (2009) – vai Năm Tới trong "Con mắt thời gian"; Giải A Bộ Quốc phòng cho vở "Rừng xưa" (2015); Huy chương Vàng với vở "Chiến binh" (2015); Huy chương Bạc cá nhân với vai Trung trong "Ngày ấy họ đều còn trẻ" (2018); Huy chương Vàng tại Liên hoan "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" với vở "Nhân danh công lý" (2020); Bằng khen UBND TP HCM năm 2025 vì thành tích đóng góp quan trọng cho 50 năm văn học – nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" (2020).

...

Và đặc biệt, năm 2024 anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú – phần thưởng cao quý ghi nhận cả đời cống hiến .

NSƯT Minh Hoàng



Trước khi lâm bệnh nặng, NSƯT Minh Hoàng vẫn miệt mài trên sàn tập, không rời xa sân khấu dù sức khỏe ngày càng suy yếu. Hai vai diễn cuối cùng của anh – ông Phán trong “Tuyệt tình ca” và Võ Minh Thành trong “Đời cô Lựu” – đều là những nhân vật có nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

Ở cả hai vai, anh được đồng nghiệp và giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối diễn tự nhiên, tiết chế, giàu cảm xúc và đậm chất nhân văn. Dù cơ thể mệt mỏi, anh vẫn có mặt trong mọi buổi tập, tận tình hướng dẫn lớp trẻ, truyền lại kinh nghiệm và niềm yêu nghề cho thế hệ kế thừa.

Với anh, “sân khấu là máu thịt – là nơi được sống thật với chính mình”, một tình yêu mà anh đã giữ trọn vẹn cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

"Minh Hoàng vẫn còn mãi trong tim đồng nghiệp"

Khi hay tin NSƯT Minh Hoàng qua đời, tập thể Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lặng người, không giấu được nỗi bàng hoàng và thương tiếc.

NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang xúc động chia sẻ: "Anh Minh Hoàng là người nghệ sĩ hiền lành, có trách nhiệm, luôn lặng lẽ cống hiến cho đoàn. Sự ra đi của anh là mất mát lớn, nhất là khi anh vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Anh chưa kịp tận hưởng niềm vui ấy thì đã rời xa chúng tôi.”

NSND Mỹ Hằng cũng nghẹn ngào nhớ lại: "Anh Minh Hoàng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn nhớ những chuyến lưu diễn miền Tây, anh như một người anh ruột – luôn chăm lo cho đàn em. Ai cũng quý mến anh vì anh rất vui tính, hòa đồng và tận tâm với nghề”.

NSƯT Minh Hoàng ra đi để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Anh là hình ảnh tiêu biểu của lớp nghệ sĩ thế hệ nghệ sĩ xung kích của Nhà hát Trần Hữu Trang, luôn kiên trì, chân thành và bền bỉ với nghề. Trong ký ức của đồng nghiệp, anh không chỉ là diễn viên, mà còn là người anh, người thầy, người bạn – luôn sẵn lòng chia sẻ, nâng đỡ.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: Báo Người Lao Động