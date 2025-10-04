NSƯT Cát Tường nói thẳng về thông tin sắp lấy chồng đại gia ở tuổi U50

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin NSƯT Cát Tường sắp kết hôn với một "đại gia" khi một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh cô cùng một người đàn ông bị che mặt, kèm theo tít: "MC Cát Tường lộ khoảnh khắc thân mật khi đi bơi cùng 1 người đàn ông lạ mặt, dân tình chúc mừng: Mong chị sớm có cái đám cưới to nhất showbiz".

Trước những đồn đoán này, Cát Tường đã lên tiếng phủ nhận thông qua một dòng trạng thái hóm hỉnh trên trang cá nhân. Cô viết: “Dạo này có con gái ở cùng sướng lắm, ngày nào không đi làm là: 'Ê rảnh không đi chơi'. Hai mẹ con vèo xuống Phan Thiết ghé đứa em nổi tiếng lắm ăn tô bánh canh tôm hùm.

Nay đứa em vừa mở thêm khu du lịch nghĩ dưỡng nữa, 2 mẹ con được tiếp đãi phủ phê luôn, ăn chơi cho đã nửa đêm ùm xuống hồ bơi tắm. Vua chúa ngày xưa cũng sướng vậy thôi à.

Sáng nay mở mắt thấy nổi tiếng trên Tiktok kêu tôi sắp lấy chồng đại gia rồi ha ha. Tính ra tên tuổi tôi cũng làm giàu cho mấy trang mạng xã hội lắm nha. Đáng lẽ mấy anh chị phải trả ơn tôi, tôi có mở quán cà phê riêng nè. Có muốn tặng quà cáp gì trả ơn tôi cứ gửi tới nha... View cao quá mà... Tôi thấy tôi công đức vô lượng ghê”.

Kèm theo status, Cát Tường đăng thêm loạt ảnh làm rõ người đàn ông bị che mặt trong hình ảnh lan tràn trên mạng thực chất chỉ là một người em thân thiết của cô. Qua những động thái của nữ nghệ sĩ có thể thấy, cô đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con gái và bạn bè, không hề có chuyện sắp kết hôn như tin đồn gây xôn xao.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, được biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng và đặc biệt là vai trò MC trong các chương trình hẹn hò. Cô từng nổi tiếng từ phim “Đồng tiền xương máu” và sau đó khẳng định dấu ấn riêng nhờ phong cách dẫn duyên dáng, gần gũi trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò” và “Hẹn ăn trưa”.

Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân

Về đời tư, Cát Tường trải qua không ít thăng trầm. Cô từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân này không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, nữ nghệ sĩ trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái.

Sau này, Cát Tường cũng trải qua nhiều mối tình nhưng không đi đến bến bờ hạnh phúc lâu dài. Ở tuổi trung niên, nữ nghệ sĩ sống độc thân. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào tình yêu.

