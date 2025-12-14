Xả súng tại Đại học Brown (Mỹ): 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương

Cảnh sát bang Rhode Island của Mỹ đang truy tìm nghi phạm trong vụ xả súng xảy ra tại Đại học Brown, thành phố Providence, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng.

Theo Thị trưởng Providence Brett Smiley, nghi phạm đã nổ súng tại tòa nhà kỹ thuật Barus & Holley của Đại học Brown, nơi các kỳ thi đang diễn ra ngày 13/12. Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm một nghi phạm là nam giới, mặc trang phục màu đen, đồng thời rà soát hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực để xác định rõ đặc điểm nhận dạng.

Xe cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ, ngày 13/12/2025. Ảnh: Reuters

Ông Smiley cho biết hiện chưa thể công bố thông tin chi tiết về các nạn nhân, bao gồm việc họ có phải là sinh viên của trường hay không. Bày tỏ tiếc thương trước thảm kịch, ông nói: “Chỉ còn khoảng một tuần rưỡi nữa là đến Giáng sinh, nhưng hôm nay đã có 2 người thiệt mạng và 8 người khác đang phải điều trị trong bệnh viện. Xin hãy cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân”.

Đại học Brown nằm trên khu vực College Hill của thành phố Providence, thủ phủ bang Rhode Island, với hàng trăm tòa nhà gồm giảng đường, phòng thí nghiệm và ký túc xá. Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được lan truyền, nhà trường đã yêu cầu sinh viên ở yên tại chỗ để đảm bảo an toàn.

...

Chiang-Heng Chien, một sinh viên của Đại học Brown, cho biết anh đang làm việc trong phòng thí nghiệm cùng 3 sinh viên khác thì nhận được tin nhắn cảnh báo về tình huống có tay súng hoạt động chỉ cách đó một dãy nhà. Nhóm sinh viên này đã phải ẩn nấp dưới gầm bàn khoảng 2 giờ đồng hồ.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc và gọi đây là một sự việc “khủng khiếp”. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Lúc này, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương nặng”.

Theo Reuters, so với nhiều quốc gia khác, các vụ xả súng hàng loạt tại trường học, nơi làm việc và địa điểm tôn giáo xảy ra phổ biến hơn tại Mỹ, quốc gia có một trong những hệ thống luật sở hữu súng dễ dãi nhất trong thế giới phát triển. Dữ liệu từ tổ chức Gun Violence Archive cho thấy Mỹ đã ghi nhận 389 vụ xả súng hàng loạt (các vụ việc có từ 4 người trở lên bị bắn) trong năm nay, trong đó có ít nhất 6 vụ xảy ra tại các trường học. Năm 2024, con số này là trên 500 vụ.

Theo truyền thông địa phương, việc truy bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn do khu vực trung tâm thành phố Providence đang rất đông người mua sắm dịp lễ và hàng nghìn người tham dự các buổi hòa nhạc. Theo giới chức, các lực lượng thực thi pháp luật liên bang cùng cảnh sát từ các thành phố và thị trấn lân cận đang hỗ trợ quá trình truy tìm nghi phạm.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo VOV