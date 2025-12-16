Người phụ nữ tá hỏa phát hiện tù nhân vượt ngục trong xe của mình

Theo truyền thông địa phương, khoảng 7h30 sáng thứ Hai (ngày 8/12, giờ địa phương), bà Marie Steinburg, 75 tuổi, sống tại thị trấn Edenton, quận Chowan, đi ra bãi đỗ xe trước nhà với ý định sử dụng chiếc ô tô cá nhân. Nghĩ rằng xe đã được khóa từ tối hôm trước, bà Steinburg bấm nút mở khóa từ xa. Ngay sau đó, bà hoảng hốt khi thấy có chuyển động ở hàng ghế sau.

"Tôi bấm nút mở khóa và có lẽ điều đó khiến người đàn ông giật mình. Ngay sau đó tôi thấy có thứ gì đó chuyển động ở ghế sau và tôi lùi lại vì nghĩ rằng: 'Có người trong xe của mình'", bà Steinburg kể lại với WAVY.

Người đàn ông trong xe sau đó được xác định là Charles Babb, 23 tuổi, một tù nhân vừa trốn thoát khỏi Trung tâm Giam giữ quận Chowan vào tối 7/12. Theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Chowan (CCSO) đăng tải trên mạng xã hội, Babb bị nghi đã sử dụng "một loại vũ khí cầm tay nhỏ có lưỡi" để phá cửa và thoát ra khỏi nhà tù, sau đó lẩn trốn trong cộng đồng dân cư.

Ảnh chụp chân dung của Charles Babb.



Hồ sơ tòa án do tạp chí PEOPLE tiếp cận cho thấy Charles Babb đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm tội vượt ngục, đột nhập trái phép, trộm cắp và tàng trữ tài sản đánh cắp.

...

Theo lời kể của bà Steinburg, khi bị phát hiện, Babb liên tục xin lỗi và tỏ ra hoảng loạn. "Cậu ấy cứ nói 'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi lạnh quá, tôi lạnh quá'. Tôi rất giật mình và tôi biết cậu ấy cũng vậy", bà nói. Trong tình huống căng thẳng, bà Steinburg cố gắng giữ bình tĩnh và lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng. "Tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ vào nhà lấy cho cậu một cái áo khoác. Tôi nghĩ mình sẽ cư xử như một người mẹ, bởi tôi không biết cậu ấy có nguy hiểm hay không", bà Steinburg kể lại.

Bà Steinburg cho biết Babb còn hỏi xin sử dụng điện thoại và hỏi xem gần đó có cửa hàng McDonald's nào không. "Tôi nghĩ nếu tôi đối xử tử tế với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ đối xử tử tế với tôi. Tôi thật sự không biết liệu cậu ấy có nguy hiểm không, nên tôi nghĩ đó là điều nên làm", bà chia sẻ. Sau đó, Babb rời khỏi xe và bỏ chạy khỏi hiện trường, vẫn mặc bộ quần áo tù nhân màu cam.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Steinburg vào nhà và nhờ chồng mình là ông Bob Steinburg, cựu thượng nghị sĩ bang, gọi điện báo cảnh sát. "Mọi việc diễn ra đúng như mong đợi và cảm ơn Chúa là tất cả đều an toàn", ông Bob Steinburg nói với WAVY. "Tôi rất tự hào về vợ mình. Cách cô ấy xử lý tình huống thật sự đáng nể, cố gắng không làm chàng trai trẻ hoảng sợ và giữ được sự bình tĩnh để nói chuyện với cậu ấy".

Sau cuộc truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Charles Babb và đưa người này trở lại trại giam. Theo CCSO, vụ vượt ngục của Babb đã khiến cảnh sát phải tiến hành một cuộc tìm kiếm xuyên đêm. "Các sĩ quan quận Chowan đã làm việc không ngừng nghỉ suốt đêm, theo dõi các báo cáo từ người dân và sử dụng thông tin do cộng đồng cung cấp để truy tìm đối tượng", CCSO cho biết.

CCSO cũng khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ vượt ngục, đồng thời rà soát và tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn