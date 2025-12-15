Thực hư chuyện Thái Lan xem xét phong tỏa vịnh Thái Lan?

Tàu chiến Hải quân Hoàng gia Thái Lan HTMS 'Thepa' (525) khai hỏa trên vịnh Thái Lan để yểm trợ lính thủy đánh bộ tấn công các mục tiêu quân sự Campuchia tại ấp Nong Ree, quận Muang thuộc tỉnh Trat - Ảnh: QUÂN ĐỘI THÁI LAN

Ngày 14-12, báo Bangkok Post cho biết mạng xã hội Thái Lan đã lan truyền bức điện khẩn của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia nước này về việc Bộ Quốc phòng trình phương án đóng cửa vịnh Thái Lan đối với hàng hóa chiến lược sang Campuchia lên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC).

Xem xét cấm tàu bè Thái Lan chở hàng đến Campuchia

Điểm đáng chú ý trong đề xuất này là sự tham gia trực tiếp của Trung tâm Chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan (Thai-MECC).

Theo đó, NSC sẽ chỉ đạo lực lượng này chặn bắt và ngăn cản mọi tàu thuyền, bao gồm tàu thương mại, tàu cá và tàu vận tải, bị nghi ngờ chở dầu hoặc vật tư chiến tranh rời khỏi vùng biển Thái Lan để sang nước láng giềng.

Đại tá Panupan Rakkaew, điều phối viên Thai-MECC, tiết lộ đơn vị này đã hoàn tất dự thảo lệnh thực thi, dựa trên cơ sở pháp lý là Đạo luật Bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển.

Phát biểu tại họp báo ngày 14-12, đại tá Nara Khunkothom - phó phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Thái Lan - nhấn mạnh: "'Phong tỏa hàng hải' sẽ không phải từ ngữ chính thức được sử dụng".

Thay vào đó, Thai-MECC sẽ phát đi cảnh báo rằng các vùng biển gần cảng của Campuchia là "khu vực rủi ro cao" do lực lượng Campuchia đang khai hỏa ở nhiều nơi, từ đó hợp thức hóa việc ngăn chặn tàu bè đi vào khu vực này.

Động thái này được coi là bước leo thang quân sự hóa các biện pháp kinh tế. Trước đó, Bộ Năng lượng Thái Lan xác nhận đã ngừng xuất khẩu dầu thương mại sang Campuchia từ tháng 6.

Trước khi xung đột biên giới nổ ra, Thái Lan là nguồn cung quan trọng, xuất khẩu tới 2,2 tỉ lít nhiên liệu sang Campuchia trong năm 2024. Việc siết chặt đường biển đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn "huyết mạch" năng lượng của Campuchia.

Dự kiến, phương án thực hiện lệnh cấm xuất khẩu năng lượng và các bước đi tiếp theo của Thái Lan sẽ được định đoạt trong cuộc họp an ninh quan trọng ngày 15-12.

Xung đột vẫn leo thang

Xung đột Thái Lan - Campuchia vẫn phức tạp bất chấp thỏa thuận hòa bình ký hồi cuối tháng 10 còn chưa "ráo mực" - Ảnh: AFP



Những thảo luận trên được tiến hành trong bối cảnh tiếng súng vẫn chưa dứt dọc theo đường biên giới dài 817km. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Trat (đông nam Thái Lan), nơi chính quyền vừa phải ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp.

Quyết định này được đưa ra sau khi quân đội Campuchia sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 nã vào lãnh thổ Thái Lan, khiến một binh sĩ và một thường dân thiệt mạng.

Để đáp trả, lực lượng Thái Lan đã tổ chức chiến dịch phản công, tuyên bố phá hủy thành công một cây cầu chiến lược tại tỉnh ven biển Koh Kong (Campuchia). Đây được cho là tuyến đường vận tải chính để Campuchia đưa vũ khí hạng nặng và pháo binh ra tiền tuyến.

Những diễn biến này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-12 sau hai cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, khẳng định hai bên đã đồng ý "chấm dứt mọi hoạt động nổ súng".

Tuy nhiên, ông Anutin giữ lập trường cứng rắn khi tuyên bố hôm 13-12 rằng Thái Lan sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến khi cảm thấy không còn mối đe dọa đối với đất đai và người dân của mình".

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Nhà Trắng đã phát đi cảnh báo ông Trump mong đợi các bên tôn trọng cam kết và sẵn sàng "buộc bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết" để chấm dứt việc sát hại thường dân và đảm bảo hòa bình lâu dài.

Tác giả: NGỌC ĐỨC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ