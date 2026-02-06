Nóng: CEO Toyota bất ngờ từ chức

Ông Koji Sato sẽ rời cương vị Tổng giám đốc điều hành Toyota Motor, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, trong bối cảnh tập đoàn này vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh mẽ về lợi nhuận ròng theo quý. Toyota xác nhận Giám đốc tài chính Kenta Kon sẽ kế nhiệm vị trí CEO, đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng ở cấp cao nhất của tập đoàn.

Trước khi lên nắm quyền điều hành Toyota, ông Koji Sato được biết đến nhiều với vai trò kỹ sư và nhà phát triển sản phẩm, từng gắn bó sâu sắc với thương hiệu Lexus - biểu tượng cho chất lượng, công nghệ và trải nghiệm cao cấp của Toyota.

Báo chí quốc tế đánh giá ông là người mang tư duy lấy sản phẩm làm trung tâm, đề cao trải nghiệm lái và giá trị cốt lõi của xe Toyota, ưu tiên sự bền bỉ, hiệu quả và khả năng thích ứng dài hạn; trong bối cảnh hãng này chịu nhiều áp lực phải tăng tốc chuyển sang xe điện thuần pin (BEV) để bắt kịp các đối thủ Mỹ và Trung Quốc.

Theo WSJ, việc chuyển giao quyền lực từ Koji Sato sang Kenta Kon được xem là dấu mốc cho chương tiếp theo của Toyota - nơi yếu tố tài chính, đầu tư và chiến lược toàn cầu sẽ được đặt lên hàng đầu, song song với nỗ lực giữ vững bản sắc công nghệ đã làm nên thương hiệu Toyota suốt nhiều thập kỷ. Sự ra đi của ông Koji Sato vì thế không phải là một bước lùi, mà là một sự chuyển vai đúng thời điểm trong hành trình tái định vị của hãng xe lớn nhất thế giới.

Trong báo cáo công bố ngày thứ Sáu, Toyota ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 1.257 nghìn tỷ yên (tương đương khoảng 8 tỷ USD) trong ba tháng kết thúc vào tháng 12, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Theo khảo sát của hãng dữ liệu Quick, giới phân tích trước đó kỳ vọng lợi nhuận của Toyota đạt khoảng 917,08 tỷ yên.

... Ông Koji Sato

Việc đồng yên mất giá mạnh trong những năm gần đây đã giúp cải thiện lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản, trong đó có Toyota, nhờ hàng hóa trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế và giá trị lợi nhuận thu được ở nước ngoài tăng lên khi quy đổi sang yên. Trong vòng bốn năm qua, đồng yên đã giảm khoảng 27% so với đồng USD.

Toyota tiếp tục giữ vững vị thế hãng xe lớn nhất thế giới trong năm 2025, với doanh số toàn tập đoàn tăng 4,6%, đạt kỷ lục 11,3 triệu xe. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường Nhật Bản và Mỹ, nơi các dòng xe hybrid xăng - điện vẫn duy trì sức hút lớn.

Tại Trung Quốc - thị trường từng ghi nhận sụt giảm doanh số trong những năm trước - lượng xe bán ra của Toyota đã tăng nhẹ, nhờ kết quả khả quan của các mẫu xe điện thuần pin và xe hybrid mới, dù môi trường cạnh tranh vẫn được đánh giá là hết sức khốc liệt.

Trước đó, vào tháng 11, Toyota cho biết sẽ đầu tư hơn 900 triệu USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất xe hybrid tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch tổng thể rót tới 10 tỷ USD vào thị trường Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Theo: WSJ

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường