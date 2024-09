NMNĐ Vũng Áng 1 triển khai phương án “Bốn tại chỗ” ứng phó với cơn bão Yagi

Theo đó, các đơn vị tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1 sẵn sàng triển khai phương án “Bốn tại chỗ”, tổ chức ứng phó với mưa bão như sau:

Tại Phân xưởng Vận hành, tập trung kiểm tra hệ thống mương thoát nước mưa toàn bộ khu vực Phân xưởng Quản lý; Che chắn, gia cố mái che các tủ điện, các thiết bị đang tháo dỡ để sửa chữa, các thiết bị mang điện để tránh tình trạng hư hỏng do nước mưa xâm nhập xảy ra sự cố điện gây chập và cháy nổ; Thường xuyên kiểm tra tình trạng hồ chứa, đê bao bãi thải xỉ.

Kiểm tra khu vực bãi chứa tro xỉ.





Tại Phân xưởng Nhiên liệu, thông báo cho tàu chở than về vị trí neo đậu an toàn theo đúng yêu cầu của cảng vụ Hà Tĩnh, đưa các máy hút than về vị trí neo bão; Phân lịch công nhân trực lái xe xúc đào sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo; Phối hợp với nhà thầu đang thi công lắp đặt trục vít gia cố các bao che băng tải đã tháo dỡ.

Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường chằng buộc hệ thống cửa tại khu nhà ở của CBCNV và khu nhà trực vận hành bảo dưỡng sửa chữa và kho lưu trữ; Kiểm tra hệ thống chống bão cây cối tại Nhà máy, khu nhà ở của CBCNV và khu nhà trực vận hành bảo dưỡng sửa chữa và kho lưu trữ; Phối hợp với đơn vị sửa chữa các khu nhà chằng buộc lại các cửa ra vào, cửa sổ của các căn hộ đang thực hiện sửa chữa. Bố trí phương tiện (xe cơ giới), lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trực 24/24 sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu; Đảm bảo lực lượng phòng cháy chữa cháy, bảo vệ nội bộ và lực lượng bảo vệ của Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bình An tại các điểm chốt; Phân công trực 24/24 để đối phó kịp thời với diễn biến phức tạp của mưa bão.

...

Đơn vị thi công trục vít khẩn trương hoàn thành các hạng mục đang dở dang; Vận chuyển các thiết bị về kho kín; Đưa các xe cầu về khu vực kho chứa phế liệu và hạ cần. Các đơn vị đang làm việc tại khu vực lò hơi tập trung gia cố lại các khu vực bạt che, cuốn gọn các bạt không sử dụng; Kiểm tra gia cố giàn giáo; Thu dọn các vật tư, thiết bị có khả năng bị thấm nước; Đóng các Manhole không cần thiết để chống nước vào khu vực ESP. Các đơn vị đang làm việc tại khu vực máy biến áp và trạm 220kV thu dọn tất cả vật tư thiết bị trong khu vực sân trạm 220kV; Kiểm tra gia cố giàn giáo. Các đơn vị tập trung nắm bắt tình hình và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để ứng phó nếu tình hình có diễn biến phức tạp hơn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Phòng Kế hoạch Vật tư kiểm tra, che chắn các mái nhà, cửa sổ, cửa chính các kho; không để ngập nước, ẩm ướt các thiết bị điện, điện tử...; đảm bảo an toàn cho vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu (dầu DO, nhớt, AU CT ENL mỡ) đang được lưu trữ, bảo quản trong kho.

Cùng với đó, PV Power Hà Tĩnh chỉ đạo các phân xưởng và lực lượng Đội Ứng cứu tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai chằng buộc, gia cố lại các hạng mục như mái nhà, mái che, cửa chính, cửa sổ, biển báo và panô áp phích trong toàn bộ công ty; Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời tiếp nhận thông tin và chỉ đạo thực hiện; Các phòng/phân xưởng, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bình An, Đội Ứng cứu tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng trực 24/24h khi có thông báo.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các phòng/phân xưởng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai báo cáo kết quả về Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường trước 17h ngày 6/9/2024.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: petrovietnam.petrotimes.vn