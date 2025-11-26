Những lợi thế mang đến “sức bật không tưởng” giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục hơn 20.000 xe trong tháng 10

Khung gầm, thân vỏ cực kỳ chắc chắn: “Giá trị cốt lõi” vượt xa giá tiền

Theo anh Hoàng Cao Minh, một chủ xe VF 5 tại Hà Nội, lý do khiến VinFast đạt kỷ lục doanh số nằm ở yếu tố chất lượng lâu nay tạo nên lợi thế của hãng, đặc biệt là khung gầm và thân vỏ cực kỳ chắc chắn.

Anh Minh phân tích, giá trị cốt lõi này đã được kế thừa từ thời điểm đầu khi VinFast làm các dòng xe xăng. Quá trình chuyển giao công nghệ từ các thương hiệu xe đầu ngành ở châu Âu đã giúp hãng xe Việt tạo ra nền tảng khung gầm vững chắc. Khi chuyển sang sản xuất xe điện, giá trị này tiếp tục được duy trì, kể cả với mẫu xe nhỏ gọn như VF 3.

“Khi so sánh với những mẫu xe khác trong phân khúc, VF 3 vẫn có khung gầm và thân vỏ vượt trội. VF 5 cũng tương tự như vậy. Với các mẫu xe phân khúc cao hơn, như VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, sự cứng vững càng hoàn thiện”, anh Minh nhận xét. Quan trọng hơn, sự chắc chắn này không chỉ là cảm nhận cá nhân hay các thông số kỹ thuật khô khan trên giấy mà được nhiều chủ xe ghi nhận trong thực tế.

“Giá trị này đã được kiểm chứng trực tiếp ở những sự cố không may mà người dùng gặp phải trên đường. Khi xảy ra va chạm, xe VinFast bảo vệ được người ngồi trong xe - điều quan trọng nhất. Thứ hai, chiếc xe cũng không bị ảnh hưởng tới mức quá nghiêm trọng”, anh Minh dẫn chứng. Yếu tố an toàn đã trở thành bảo chứng củng cố niềm tin.

Từ góc nhìn một chuyên gia ô tô, ông Trịnh Lê Hùng cho rằng sức hút của xe điện VinFast còn đến từ giá trị vượt trội so với giá tiền. Nhờ đặc thù của nền tảng xe điện, các dòng xe VinFast đều có động cơ mạnh mẽ hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Lấy ví dụ, mẫu VF 7 được trang bị hệ dẫn động AWD (toàn thời gian) cùng công suất ấn tượng 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Thông số này bỏ xa các dòng SUV xăng cỡ C và thường chỉ có trên các mẫu xe xăng giá vài tỷ.

Nhà sản xuất công bố khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây, nhưng sau thực tế trải nghiệm, ông Hùng nhận về kết quả bất ngờ chỉ 5,1 giây. Lần thứ hai, dù xe đã chạy 7.000 km, lốp đã có độ mòn nhất định, VF 7 vẫn bứt phá ngoạn mục với thành tích tròn 5 giây.

“Rất rất ấn tượng! Nếu như trước đây chúng ta phải bỏ vài tỷ đồng để mua một chiếc xe 300 - 350 mã lực, bây giờ VF 7 đang nằm ở vùng giá hợp lý”, vị chuyên gia thốt lên sau bài thử “phá” xe.

...

Tiết kiệm, tiện lợi hơn xe xăng

Mua xe vì hài lòng với chất lượng xe và trang bị vượt tầm nhưng sau thực tế sử dụng, nhiều chủ xe ghi nhận chi phí nuôi xe cực thấp là lợi thế giúp thương hiệu VinFast ngày càng được ưa chuộng.

Đầu tiên, chi phí bảo dưỡng của xe điện VinFast cực kỳ “nhẹ gánh”. Xe điện có ngưỡng bảo dưỡng dài hơn rất nhiều so với xe xăng, 12.000 km/lần thay vì 5.000 km/lần như xe xăng. Theo các chủ xe, số tiền bảo dưỡng thực tế mỗi mốc chỉ khoảng 500.000 - 600.000 đồng.

“Đây là mức chi phí rất rất rẻ, có thể nói là rẻ tương đương với xe máy”, anh Hoàng Cao Minh so sánh từ kinh nghiệm thực tế của mình. Thế nhưng, điều khiến anh thích thú hơn cả là chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 của VinFast biến chi phí nhiên liệu - vốn là gánh nặng lớn nhất của xe xăng khi có thể tốn vài chục triệu đồng mỗi năm - thành con số 0 với người dùng xe điện VinFast.

“Chiếc VF 5 đi 16.000 km nhưng tuyệt nhiên chưa mất bất kỳ một đồng chi phí nào cho việc sạc xe”, anh Minh chia sẻ.

Với quy hoạch 150.000 cổng sạc trên khắp cả nước, việc sạc xe đối với người dùng ngày càng tiện lợi khi có thể dễ dàng tìm điểm sạc cả ở những nơi có mật độ dân cư thấp. Hành trình xuyên Việt ngẫu hứng của kênh SOI XE cùng mẫu Limo Green là minh chứng trực diện cho nhận định này.

Reviewer của kênh cho biết chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng, không tìm trạm sạc trước, chỉ tập trung khám phá điểm đến nhưng vẫn hoàn toàn yên tâm về việc nạp năng lượng trên đường. Theo reviewer này, sự an tâm tuyệt đối đến từ tầm vận hành và sạc ấn tượng của chiếc Limo Green: mỗi lần sạc đầy đi được hơn 450 km; sạc chỉ hơn 20 phút để đạt mức 70% và thoải mái di chuyển thêm hàng trăm km.

Chất lượng an tâm, trải nghiệm ấn tượng, chi phí vận hành siêu rẻ và tiện lợi hàng ngày, các dòng xe điện VinFast ngày càng chứng minh ưu thế vượt trội so với phân khúc. Giới quan sát nhìn nhận, chắc chắn “ngôi vương” thị trường xe năm 2025 sẽ tiếp tục thuộc về hãng xe Việt, cho thấy sự biến chuyển mạnh mẽ của thị hiếu người dùng sang những sản phẩm nội địa chất lượng, thân thiện với môi trường.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thuongtruong.com.vn