Nhếch nhác dưới chân núi Hồng Lĩnh

Có mặt tại khu vực núi Hồng Lĩnh (địa bàn tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh), chúng tôi ghi nhận số một máy móc, thiết bị khai thác, xay nghiền đá bằng sắt thép khổng lồ được lắp đặt nhiều tầng, cao hàng chục mét và chiếm một khoảng diện tích khá rộng bên sườn chân núi. Các thiết bị này vẫn đang bỏ hoang dưới nắng mưa chưa được tháo dỡ, di dời nên đã bị hoen gỉ, hư hỏng, mục nát nham nhở.

Đặc biệt nơi đây trở thành cái bẫy treo lơ lửng rất nguy hiểm, các mảng sắt thép có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, đe dọa nguy cơ mất an toàn nếu không may người dân và gia súc đi vào khu vực.

Nhiều trụ điện bằng bê tông cốt thép đã bị bật gốc, đổ gãy nằm ngổn ngang, các lõi sắt thép bên trong bung ra ngoài, gỉ sét; nhiều đường dây điện nằm vắt ngang trên mặt đất, lùm cây chạy dài hàng trăm mét không được thu dọn.

Xung quanh khu vực còn có nhiều nhà canh gác và dãy nhà cấp 4, mái lợp bằng tấm prôximăng, tấm tôn cũng đang trong tình trạng xập xệ, lụp xụp, tồi tàn, hư hỏng.

Theo một số người dân ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), trước đây một số mỏ đá ở núi Hồng Lĩnh khi đang hoạt động, các doanh nghiệp đã đầu tư đưa các loại máy móc, thiết bị, phương tiện về đây. Thế nhưng, sau khi hết hạn khai thác, đóng cửa mỏ đã nhiều năm nay song không hiểu sao các doanh nghiệp vẫn không chịu tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

Người dân mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm tiến hành kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các phương án xử lý tháo dỡ, di dời máy móc, thiết bị khỏi công trường, đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng cảnh quan môi trường khu vực.

Ông Bùi Phan Thuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, ở khu vực chân núi Hồng Lĩnh, địa bàn tổ dân phố 8, có mỏ khai thác đá của 2 doanh nghiệp nhưng đã đóng cửa, ngừng hoạt động khai thác từ nhiều năm nay, tỉnh cũng đã yêu cầu hoàn trả lại mặt bằng, phục hồi môi trường.

Thời gian sắp tới, chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó kiến nghị đề xuất lên cơ quan cấp trên để có các phương án khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn khu vực, hoàn trả mặt bằng, cảnh quan môi trường.

