Hà Tĩnh vừa có thêm 2 dự án mới quy mô hơn 300 tỷ đồng

Quy hoạch sơ bộ dự kiến dự án Nhà máy sản xuất thùng carton và dịch vụ Logistics Dũng Trang Sơn Tây.



Theo đó, dự án nhà máy sản xuất thùng carton và dịch vụ Logistics Dũng Trang Sơn Tây do Công ty TNHH XNK Thương mại Dũng Trang HS làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại lô đất A2, thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2.000) Khu Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị Hà Tân, thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu hoạt động của dự án là sản xuất thùng carton theo đơn đặt hàng; cung cấp dịch vụ kho bãi, tập kết, lưu giữ, phân phối hàng hóa; dịch vụ vận tải đồng thời thực hiện các dịch vụ làm thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các khu công nghiệp lân cận;….

Quy mô dự án gồm công suất thiết kế: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thùng carton với công suất 10.000 tấn/năm; khu vực chứa hàng ngoài trời diện tích khoảng 12.000 m2; xây dựng các nhà xưởng, kho bãi cho thuê lại với diện tích khoảng 10.000 m2.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản xuất thùng carton theo đơn đặt hàng; dịch vụ tập kết, lưu giữ, đóng gói, phân phối hàng hóa, hải quan; Dịch vụ cho thuê nhà, nhà xưởng, kho bãi.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 115,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 25 tỷ đồng; vốn huy động là 90,3 tỷ đồng.

... Dự án khu nhà máy nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học được triển khai tại Lô CN-16, CN-17, CN-18, CN-19, CN-20, CN-21, CN-22, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Riêng dự án khu nhà máy nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ecoland làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại Lô CN-16, CN-17, CN-18, CN-19, CN-20, CN-21, CN-22, Khu công nghiệp Gia Lách, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu hoạt động của dự án là nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học phục vụ cây trồng, chăn nuôi và thủy sản; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học; sản xuất các loại phân bón và chế phẩm sinh học ứng dụng cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản (dạng bột và dạng nước); xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất, hạ tầng phụ trợ phục vụ sản xuất.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 197,8 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 83 tỷ đồng; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác hơn 114,8 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến hết ngày 25/10/2060.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: baoquankhu7.vn