Nguy cơ khi bị lừa dùng mạng WiFi giả nơi công cộng

Kẻ phạm tội đã dùng một thiết bị chuyên dụng gọi là WiFi Pineapple – thường được giới tin tặc dùng để tạo ra các mạng WiFi mạo danh. WiFi Pineapple sẽ “nghe” các tín hiệu từ điện thoại của những hành khách đang tìm kiếm mạng WiFi quen thuộc tại các sân bay ở thành phố Perth, Melbourne và Adelaide cũng như trên các chuyến bay nội địa.

Khi phát hiện thiết bị của ai đó đang tìm mạng ở sân bay hoặc mạng từng kết nối, WiFi Pineapple ngay lập tức tạo ra một mạng có tên giống y hệt. Điện thoại hoặc laptop của nạn nhân sẽ tự động kết nối, vì tin rằng đây là mạng đã từng sử dụng. Khi kết nối, nạn nhân được chuyển đến trang đăng nhập giả, yêu cầu nhập email hoặc tài khoản mạng xã hội. Tất cả thông tin đăng nhập được lưu lại trong thiết bị của người đàn ông này.

Người đàn ông này sau đó đã truy cập trái phép vào mạng xã hội và các tài khoản khác liên quan đến phụ nữ để theo dõi thông tin liên lạc và đánh cắp hình ảnh, video riêng tư và nhạy cảm.

Lực lượng cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết đã nhận được thông báo hồi tháng 4/2024 sau khi một hãng hàng không báo cáo rằng nhân viên của họ đã phát hiện một mạng WiFi đáng ngờ giả mạo một điểm phát WiFi hợp pháp trên một chuyến bay nội địa.

Các nhà điều tra đã lục soát hành lý xách tay của người đàn ông này khi anh ta đến Sân bay Perth và thu giữ một thiết bị truy cập không dây di động, máy tính xách tay và điện thoại di động. Sau đó, AFP đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà ở Palmyra thuộc thành phố Perth và phát hiện hàng nghìn bức ảnh, video riêng tư, thông tin cá nhân và hồ sơ các trang WiFi gian lận.

Chỉ huy của lực lượng AFP, bà Renee Colley cho biết tội phạm mạng là một mối đe dọa đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, và các nhà điều tra của AFP đang không ngừng truy tìm những tên tội phạm cố gắng lợi dụng tính ẩn danh kỹ thuật số để tấn công cộng đồng. Bà kêu gọi người dân cảnh giác khi kết nối với bất kỳ mạng WiFi miễn phí nào, đặc biệt là ở những nơi công cộng như sân bay, và nên tránh sử dụng những mạng yêu cầu thông tin cá nhân, chẳng hạn như email hoặc tài khoản mạng xã hội.

Theo bà Colley, nếu muốn sử dụng WiFi công cộng, người dùng cần đảm bảo thiết bị của mình được trang bị mạng riêng ảo uy tín để mã hóa và bảo mật dữ liệu; tắt tính năng chia sẻ tệp, không sử dụng các dịch vụ như ngân hàng trực tuyến khi đang kết nối với WiFi công cộng; và sau khi ngắt kết nối, cần thay đổi cài đặt thiết bị thành “quên mạng”. Ngài ra, người sử dụng cũng nên tắt WiFi trên thiết bị của mình để tránh việc tự động kết nối với điểm phát sóng ở nơi công cộng.

Tác giả: Thanh Tú

Nguồn tin: baotintuc.vn