Người Việt bị bắt cóc đòi tiền chuộc rồi sát hại tại Đài Loan

Bắt cóc người Việt ở Đài Loan: Lấy được tiền chuộc nhưng vẫn sát hại nạn nhân, chôn xác

Nhà chức trách Đài Loan bắt giữ hai nghi can Việt Nam họ Lê và họ Nguyễn - Ảnh: Văn phòng công tố



Theo tờ Taipei Times, cuối tuần trước, nhà chức trách Đài Loan đã bắt bốn người Việt Nam và một người Đài Loan bị cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại một người Việt Nam họ Vũ.

Các nghi can Việt Nam bị bắt gồm ba người đàn ông họ Lê, Hoàng, Vũ và một phụ nữ họ Nguyễn. Nghi can Đài Loan được xác định họ Hứa.

Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết người đàn ông họ Lê và phụ nữ họ Nguyễn đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân họ Vũ để đòi tiền chuộc ngay từ tháng trước, sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng.

Biết được thông tin về tài chính của gia đình nạn nhân, hai người này đã nghĩ ra kế hoạch để người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ Đào Viên thuộc Đài Loan đến một địa phương khác.

Sau khi nạn nhân đến nơi, người đàn ông họ Lê và những người khác đã ép anh lên một chiếc xe, đưa đến một nhà ở cho công nhân.

Các nghi can kế đó đã gọi video cho cha của nạn nhân ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng.

Tuy nhiên khi nhận được tiền, những người này vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định moi thêm tiền từ gia đình.

Sợ nạn nhân kêu cứu, nhóm người trên đã nhét khăn vào miệng, dùng băng keo quấn quanh mắt, miệng và mũi của nạn nhân khiến anh tử vong. Các nghi can sau đó chôn xác nạn nhân tại một trang trại mía.

Sau khi bị bắt, những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi chôn thi thể nạn nhân. Nhà chức trách sau đó lấy dấu vân tay và khám nghiệm tử thi.

Bộ Ngoại giao đang theo sát sự việc Ngày 16-4, trả lời Tuổi Trẻ, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, "sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại". Phía cảnh sát cũng cho biết đã bắt giữ một số nghi can người Việt để phục vụ điều tra. "Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin nhân thân những đối tượng liên quan, có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, theo đúng quy định của pháp luật sở tại", Bộ Ngoại giao khẳng định.

