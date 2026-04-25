Người phụ nữ tử vong bất thường trên đường, cơ thể có nhiều vết thương

Ngày 25-4, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an xã Bình Minh (Ninh Bình) điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên đường.

Hiện trường nơi phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25-4, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trên đường giao thông qua địa bàn xã Bình Minh. Thời điểm phát hiện, người phụ nữ tử vong nằm cạnh xe máy, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Sự việc sau đó được người dân báo tới cơ quan công an. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Minh có mặt tại hiện trường nắm bắt sự việc, bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên công an cấp trên.

Qua nắm bắt thông tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân được là chị M. (SN 1995, ngụ xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình). Chị M. làm nghề bán thịt heo, thời điểm gặp nạn chị đang trên đường xuống chợ bán hàng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao động