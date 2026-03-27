Nam sinh viên tử vong bất thường trên đường đến giảng đường

Ngày 27/3, Công an phường Tân Bình phối hợp với Ban giám hiệu trường ĐH H.S điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của P.D.H. (SN 2005).

Công an TP Hồ Chí Minh đang làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh viên.



Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân phát hiện H. đi bộ trên vỉa hè đường C1 hướng về phía trường đại học thì bất ngờ gục xuống.

Một số người dân phát hiện vụ việc đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân và gọi điện cho xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi tổ y tế xuống hiện trường kiểm tra xác định nạn nhân đã tử vong từ trước.

Công an phường lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera khu vực này để xác định nguyên nhân. Trưa cùng ngày, thi thể nam sinh viên được chuyển ra khỏi hiện trường.

Công an phường phát thông báo tìm kiếm người thân của nam sinh viên để phối hợp điều tra và đưa nạn nhân về lo hậu sự.



