Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời khách dự đám giỗ vợ

Ngày 20-3, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, xác nhận cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân một người dân địa phương tử vong trên đường dân sinh ở địa phương.

Hiện trường nơi ông Lê Văn T. tử vong bất thường

Nạn nhân là ông Lê Văn T. (SN 1950; trú thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 19-3, trực ban Công an xã Canh Vinh nhận tin báo từ ông Lê Kim H. (SN 1982; con trai ông T., trú thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) về việc phát hiện cha mình tử vong tại đường đất dân sinh thuộc thôn Kinh Tế.

Vị trí nạn nhân tử vong cách nhà chưa đầy 100 m và gần nhà 2 người con.

Công an xã Canh Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.

Vụ việc được báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Trong đêm 19-3, lực lượng Kỹ thuật hình sự cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường.

Người dân địa phương cho biết ông T. sống một mình sau khi vợ qua đời hơn 5 năm trước, sức khỏe suy giảm.

Vào thời điểm gặp nạn, ông đang đi mời khách dự đám giỗ vợ diễn ra hôm sau (20-3).

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết nguyên nhân tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, chưa có kết luận chính thức.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động