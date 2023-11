Người phụ nữ tẩm xăng đốt người tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ngày 13/11, UBND Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ tẩm xăng đốt người đàn ông rồi uống thuốc tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 10/11, bà N.T.B (59 tuổi, ngụ Phường 7, TP Tân An) đi đến nhà nghỉ Huyền Linh nằm trên đường Nguyễn Văn Trung do ông T.N.T (62 tuổi, ngụ Phường 7, TP Tân An) làm chủ để gặp nói chuyện riêng thì xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Đến khoảng 2h ngày 11/11, bà B. tìm tới phòng ông T. gõ kêu cửa. Tưởng có khách vào thuê phòng nên dậy mở cửa. Lúc này bà B. đang đứng chờ sẵn tạt xăng vào người ông T. rồi châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, nghi phạm cầm chai thuốc trừ sâu uống tự tử.

Ông T. chạy ra ngoài cầu cứu, còn bà B. chạy về nhà cách đó hơn 1km chốt khóa cửa lại cố thủ bên trong không cho ai vào.

Vụ việc khiến ông T. bị bỏng nặng dẫn đến tử vong, bà B. được đưa cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

Tác giả: Đại Lánh

Nguồn tin: Báo BVPL