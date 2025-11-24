Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh chưng, gom nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng lũ

Điểm hẹn nghĩa tình của bà con Quảng Ngãi

Sáng 21/11, tại số 587 Quang Trung (P. Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), bà con đã tụ họp từ sớm, người gói bánh, người sắp xếp từng kiện hàng. Các phần quà cứu trợ được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ nhu yếu phẩm như: mì gói, gạo, nước uống, thuốc men,….Tất cả đều được phân loại, đóng thùng cẩn thận để kịp gửi lên Đắk Lắk, Gia Lai trong thời gian sớm nhất.

Những đòn bánh tét được bà con Quảng Ngãi gói để gửi tặng người dân vùng lũ

Câu chuyện về những tấm lòng hảo tâm ở Quảng Ngãi đang lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều người dân khi biết thông tin lập tức mang thêm nhu yếu phẩm, thực phẩm đến điểm tiếp nhận, góp sức cho đồng bào vùng lũ.

Chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, phường Cẩm Thành) thấy thông tin đội đang chuẩn bị chuyển hàng đi vào Gia Lai, Đăk Lăk đã vội vàng ra chợ mua một lô hàng gồm mì gói, nước uống, bánh mì ngọt rồi mang đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung.

Chị bày tỏ, những lúc này, mình ở vùng an toàn, mình cần phải dành sự quan tâm đến bà con ở những vùng gặp lũ lụt, thiên tai. "Đây là nghĩa cử lâu nay rồi, góp được công sức giúp bà con đang khó khăn thì chẳng tiếc gì. Chỉ mong bà con sớm vượt qua", chị Phương nói.

Từ đồ ăn đến nhu yếu phẩm, tất cả đều được phân loại, đóng gói cẩn thận.



Anh Nguyễn Thanh Bình (51 tuổi, thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng) cho biết, những ngày này, các nhóm "Thiện nguyện 0 đồng" ở Quảng Ngãi đều đang hướng về hai tỉnh Tây Nguyên. Tại đây, bà con cùng nhau gói bánh chưng, luộc trứng, chuẩn bị từng túi quà rồi gom lại thành những phần cứu trợ gọn gàng.

"Bà con đem tới thứ chi cũng nhận, từ gạo, mì đến bánh trái tự làm. Chỉ mong góp được chút gì đó để đồng bào trên ấy vơi bớt khó khăn", anh Bình chia sẻ.

Những phần nhu yếu phẩm được chất lên xe để vận chuyển vào vùng ngập.

Anh Bình kể, từ hôm qua đến nay, mọi người đã nấu 5 nồi bánh tét. Tính từ lúc bắt đầu, hơn 10 chuyến hàng đầy gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập lũ.

"Những xe hàng từ Quảng Ngãi vô sẽ tiếp tục nối dài, mong bà con vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống", anh Bình nói.

Tình cảm gửi gắm đồng bào

Không chỉ có các loại thực phẩm nhanh, từ chiều hôm trước, bà con Quảng Ngãi đã tất bật tụ họp về đây gói bánh chưng, bánh tét gửi đi cho đồng bào vùng lũ. Mỗi người mỗi việc, người lau lá, người vo nếp, người chuẩn bị nhân, người gói bánh… đều hồ hởi góp công sức. Từ chiều qua đến sáng nay, 5 nồi bánh lớn với hàng trăm cặp bánh được ra lò, chuyển nhanh vào vùng lũ.

Đông đảo người dân chung tay gói bánh chưng, bánh tét vào chiều 20/11.

Người góp công, người góp nguyên vật liệu, người mang nhu yếu phẩm, quà bánh… tất cả đều hướng về miền lũ.

Giữa gian nhà rộng, chị Võ Thị Hồng Nhung (41 tuổi, P. Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nhanh tay xếp lá, vo nếp, buộc lạt. Chị cho biết vừa gửi hai con cho ông bà trông giúp rồi chạy lên 587 Quang Trung để góp sức.

"Bánh chưng là thức ăn no lâu, mang lên vùng lũ có khi giúp họ qua được mấy bữa", chị Nhung nói.

Những phần nhu yếu phẩm được chất lên xe để vận chuyển vào vùng ngập.

Anh Trần Quốc Huy (34 tuổi, tài xế) vội vã khiêng xuống thùng nước uống và vài bao mì gói từ chiếc xe tải nhỏ. Anh bảo vừa tan ca là chạy thẳng đến đây. "Người Quảng Ngãi mình từng trải qua bão lũ nhiều rồi, nên hiểu cái cảnh thiếu từng gói mì, chai nước. Có chi góp nấy, miễn đến được tay bà con là vui rồi", anh Huy chia sẻ.

Những nồi bánh nóng hổi, những thùng quà đầy ắp nhu yếu phẩm không chỉ là vật chất gửi đến bà con vùng lũ, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Quảng Ngãi – nơi mỗi tấm lòng hảo tâm đều trở thành điểm tựa nhỏ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt.

Người dân Quảng Ngãi tất bật gói bánh chưng, gom nhu yếu phẩm gửi vùng lũ.

Ông Phạm Phới - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, cho hay, hoạt động gói bánh và chuẩn bị thực phẩm ủng hộ vùng lũ ở Đắk Lắk, Gia Lai hiện do Nhóm Thiện nguyện 0 đồng tự phát động và tổ chức. "Vào đợt lũ trước, nhóm hoạt động có sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ và Mặt trận phường. Tuy nhiên đợt này do nhóm mới triển khai vào ngày hôm qua nên chúng tôi chưa tiếp cận được", ông Phới nói và cho biết nếu hoạt động kéo dài thêm nhiều ngày thì sẽ sớm có phương án tiếp cận, đồng hành.

