Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, động viên dân vùng lũ Lâm Đồng

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thăm hỏi, tặng quà đồng bào vùng lũ tại khu vực D’Ran, Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: H.S

Ngày 22-11, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã đến thăm đồng bào vùng lũ tại khu vực D’Ran, Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) và làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã thăm hỏi các gia đình bị ngập, sạt lở, mất trắng nhà cửa, tặng quà hỗ trợ những hộ thiệt hại nặng, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, tính đến 22-11, tỉnh Lâm Đồng đã có 4 người chết do mưa lũ; ước tính tổng thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng trên 1.000 tỉ đồng.

Mưa lũ cũng gây ra 33 điểm sạt lở, làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Đặc biệt, các tuyến huyết mạch vào Đà Lạt như đèo D’Ran, đèo Prenn, đèo Mimosa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đi lại, du lịch và vận chuyển hàng hóa.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh, bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân đội, công an trong việc ứng phó bão lũ, cứu dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Bà cho biết Lâm Đồng là một trong 5 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa bão này.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, "lo cái ăn, nước uống, thuốc men cho người dân, không để người dân bị đói, bị rét, nhất là người yếu thế, người già, người bệnh, người neo đơn".

Đồng thời, bà đề nghị tỉnh cần có chính sách tín dụng, giảm thuế để người dân sớm khôi phục sản xuất. Bà cũng đề nghị lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, phun khử khuẩn phòng dịch, dựng lại cuộc sống sau lũ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao hỗ trợ Lâm Đồng 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ