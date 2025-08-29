Người dân hốt hoảng phát hiện t.h.i t.h.ể người phụ nữ nổi trên sông Cụt

Khoảng 6h30' ngày 29/8, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt, đoạn thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nên đã cấp báo chính quyền.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thành Sen đã có mặt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Lực lượng chức năng có mặt hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T (SN 1972, trú tổ dân phố 10, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, chị T bị bệnh down, đã đi khỏi nhà từ ngày 28/8.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

