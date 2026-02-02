Phát hiện ra "bí mật" của vợ, người đàn ông đòi ly hôn và cái kết

Anh Lã là tài xế xe tải, thường xuyên làm việc tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 9/2024, thông qua mai mối, anh quen biết cô Lý Xảo (kém anh 8 tuổi). Hai người từng có thời gian hẹn hò nhưng không sống chung. Ngày 13/1/2025, họ đăng ký kết hôn tại huyện Tuyên Hán và đến ngày 21/1/2025 thì tổ chức đám cưới với quy mô khoảng 40 mâm cỗ.

Anh Lã kể lại, khoảng 10h tối đêm tân hôn, sau khi khách khứa đã về hết, anh và vợ trở về căn nhà mới đã được sửa sang. "Thế nhưng điều tôi không ngờ tới là đêm đó cô ấy lại dùng hai tay cào vào mặt khiến tôi bị chảy máu". Video anh cung cấp cho thấy trên mặt có nhiều vết máu. Theo phong tục địa phương, ngày hôm sau anh cùng vợ về nhà ngoại. "Để giữ thể diện cho nhà vợ, tôi nói dối là mình bị ngã. Lúc đó mẹ vợ còn đưa tôi 2.000 Nhân dân tệ bảo tôi đi bệnh viện kiểm tra". Vài ngày sau, hai người lại xảy ra xung đột vì chuyện vặt vãnh, anh Lã tiếp tục bị cào bị thương nhưng không báo cảnh sát.

Ảnh chụp màn hình từ video do anh Lã đăng tải cho thấy máu trên môi và mặt.



Anh Lã cho biết, sau kết hôn, hai người ít gần gũi, nhiều xa cách nên chưa xây dựng được tình cảm ổn định. Ngày 20/5/2025, anh vẫn chuyển khoản cho vợ 520 Nhân dân tệ và gửi hoa với hy vọng làm dịu mối quan hệ. Đến tháng 10/2025, khi về quê ở Tuyên Hán, anh phát hiện trong tủ âm tường có thuốc Risperidone mang tên vợ mình - loại thuốc dùng để điều trị tâm thần phân liệt, thời gian mua thuốc là tháng 8/2025. Anh Lã nghi ngờ vợ che giấu bệnh tình trước khi cưới nhưng nhiều lần hỏi thăm đều không có kết quả.

Ngày 18/11/2025, anh Lã đệ đơn ly hôn lên Tòa án huyện Tuyên Hán, khẳng định hai bên không có tình cảm và yêu cầu trả lại hơn 110.000 Nhân dân tệ sính lễ (bao gồm tiền mặt và vàng cưới). Tại tòa, cô Lý Xảo bác bỏ, cho rằng cả hai đã kết hôn hợp pháp, có chung sống và phát sinh quan hệ vợ chồng, tình cảm chưa tan vỡ nên không phải trả lại sính lễ.

Ảnh chụp lễ cưới của cả hai.



Tòa án xác định anh Lã đã chi tổng cộng hơn 110.000 tệ cho nhà gái. Tuy nhiên, tòa cho rằng hai bên đã đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới và vẫn giữ liên lạc sau đó. Việc anh Lã chuyển khoản tặng quà cho vợ vào ngày lễ chứng tỏ quan hệ vẫn có khả năng hàn gắn. Ngày 15/12/2025, tòa tuyên án sơ thẩm không cho phép ly hôn và bác yêu cầu đòi lại sính lễ.

"Tôi định kháng cáo nhưng không còn tiền thuê luật sư", anh Lã chia sẻ. Số tiền sính lễ trước đó đều là vay mượn khắp nơi, thậm chí quẹt thẻ tín dụng. Gần đây, anh liên tục nhận được cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Mẹ của Lý Xảo khi trả lời phỏng vấn đã phủ nhận việc lừa kết hôn. Bà cho biết trước khi cưới đã nhắc nhở hai bên tìm hiểu kỹ, đồng thời khẳng định anh Lã vốn đã biết việc con gái bà có bệnh hay không và là bệnh gì từ trước khi cưới.

