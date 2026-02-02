Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số

Chiếc xe biển xanh đỗ ngay dưới biển cấm ở Cao Bằng - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Sáng 2-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về việc xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe.

Trước đó hình ảnh về chiếc xe vi phạm được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng sau đó đã vào cuộc xác minh.

Cảnh sát xác định chủ xe là một cơ quan thuộc tỉnh Cao Bằng và mời lái xe H.Q.A. (sinh năm 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe A. thừa nhận lái ô tô 11A-008.XX (nền xanh, chữ trắng) đỗ xe sai quy định theo nội dung phản ánh.

...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe. Mức phạt cho hành vi này theo Nghị định 168 là 900.000 đồng.

Đáng chú ý hình ảnh ghi lại cũng cho thấy biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số. Tài xế cho biết vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội.

Căn cứ lời khai của lái xe, xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhắc nhở lái xe cần thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông và không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ