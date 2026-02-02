Sản phụ qua đời sau khi sinh con, người nhà vào bệnh viện đánh bác sĩ

Your browser does not support the video tag.

Bác sĩ Anil Jaiswal, một bác sĩ phụ khoa, làm việc tại Bệnh viện Bharat ở Dholpur, Rajasthan, Ấn Độ, đang ở trong phòng làm việc thì đám đông xông vào đánh đập ông cùng một nhân viên khác.

Vụ tấn công xảy ra sau cái chết của Babita, 27 tuổi, người ban đầu đã sinh con thành công tại Bệnh viện Bharat và được xuất viện. Sau đó, khi tình trạng sức khỏe của Babita xấu đi, cô được đưa trở lại bệnh viện đó. Lần này, cô được chuyển đến Agra.

Từ Agra, một thành viên trong gia đình đã đưa cô đến Jaipur, nơi cô qua đời trong quá trình điều trị.

Bác sĩ bị nhóm người lao vào tấn công ngay tại bệnh viện.

Tức giận trước cái chết của cô, một nhóm khoảng 20 người đã phá hoại bệnh viện Bharat ở Dholpur vào tối ngày 30/1. Họ xông vào phòng làm việc của bác sĩ Jaiswal và bắt đầu đánh đập ông. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nhóm người dùng ghế và mũ bảo hiểm đánh bác sĩ. Một nhân viên trẻ của bệnh viện cũng bị hành hung.

Nhận được thông tin, cảnh sát địa phương đã đến bệnh viện và kiểm soát được tình hình.

Bác sĩ Jaiswal, người bị thương ở tay và chân, cho biết ông không hề biết trước về vụ việc của người phụ nữ. Chiếc iPhone của ông cũng bị mất trộm trong lúc hỗn loạn.

Theo một quan chức, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tạm giữ 5 người liên quan đến vụ việc.

