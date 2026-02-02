Đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn của Nhà đầu tư đã báo cáo tóm tắt hồ sơ đề xuất dự án. Theo đề xuất, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh có quy mô sử dụng đất 198,66 ha, địa điểm thực hiện tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.018,9 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Dự án hướng tới xây dựng khu công nghiệp tập trung, đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã tham gia phát biểu ý kiến, tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, thoát nước, đấu nối giao thông, cũng như sự phù hợp của dự án với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam có ý kiến giải trình, làm rõ thêm các nội dung về phương án quy hoạch tổng thể, tiến độ triển khai dự án, phương án huy động vốn, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp bảo vệ môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và định hướng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp.

Nhà đầu tư cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương, hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Trần Việt Hà, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của nhà đầu tư và đơn vị tư vấn.

Đồng thời đề nghị nhà đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các sở, ngành, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phù hợp quy hoạch và yêu cầu về bảo vệ môi trường, làm cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: baoquankhu7.vn