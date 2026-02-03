Gia đình Việt Nam duy nhất có vợ chồng đều là tỷ phú USD: Họ là ai?

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam vừa có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD, gồm: Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup; bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup; ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Điều đặc biệt, là trong danh sách này có một cặp vợ chồng vô cùng nổi tiếng: Ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 21,1 tỷ USD và bà Phạm Thu Hương, sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD.

Mặc dù luôn nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí, nhưng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình sống khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Hương có với nhau 3 người con là Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh.

Từ cô bạn học trở thành bạn đời

Những năm 1980, thông qua mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước Đông Âu - đặc biệt là Liên Xô (cũ), Việt Nam đã gửi rất nhiều học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc nhất sang học tập, về kinh tế - tài chính đến khoa học - kỹ thuật. Thời kỳ đó, du học Liên Xô là niềm mơ ước thoát nghèo của nhiều thanh niên Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) là hai thanh niên ưu tú thời đó.

Bà Phạm Thu Hương cùng chồng là ông Phạm Nhật Vượng trong lễ ăn hỏi của con trai Phạm Nhật Minh Hoàng

Bà Phạm Thu Hương sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Bà theo học ngành Luật quốc tế tại Liên Xô, còn ông Vượng học chuyên ngành kinh tế và địa chất tại Học viện địa chất Moscow. Hai người quen biết nhau qua nhóm du học sinh ở Liên Xô.

Năm 1993, ông Vượng tốt nghiệp và kết hôn với bà Hương - người bạn gái đại học. Hai vợ chồng ông chuyển tới thành phố Kharkov, mở một cửa hàng ăn lấy tên Việt Nam Thăng Long. Theo tờ Fast Salt Times của Ukraine, cửa hàng ăn của vợ chồng ông Vượng đặt tại nhà số 5, cao tốc Aminevskoe, nơi có nhiều người Việt sinh sống vào những năm 1990.

Với đồ ăn ngon và hợp túi tiền, nhà hàng nhanh chóng được người dân cũng như khách của thành phố Kharkov biết đến.

Giai đoạn những năm 1990, do khủng hoảng kinh tế tài chính, những kệ hàng trong siêu thị Kharkov trống không và người dân buộc phải mua nhiều loại sản phẩm bằng tem phiếu. Tận dụng cơ hội, ông Vượng về Việt Nam mua một dây chuyền mỳ ăn liền hai vắt thô sơ đưa sang Ukraine và bắt đầu sản xuất mỳ ăn liền hiệu Miniva, bán cho dân bản địa. Khi đó chỉ có 30 công nhân làm việc tại nhà máy.

Ngày 8/8/1993, công ty Technocom ra đời (sau này cũng được chọn là ngày thành lập tập đoàn Vingroup). Các sản phẩm của Technocom tuy hoàn toàn xa lạ với Ukraine nhưng lại nhanh chóng được đón nhận. Các chi nhánh được mở thêm liên tục tại các thành phố khác. Loại thực phẩm có chất lượng tốt, nhưng giá rẻ và được sản xuất từ các nguyên liệu nội địa của Ukraina này trong thời gian ngắn đã được bán rộng rãi.

Để có vốn kinh doanh mỳ ăn liền, vợ chồng ông Vượng chấp nhận mạo hiểm đi vay 10.000 USD từ bạn bè với lãi suất 8%/tháng. Sau đó họ còn tiếp tục vay Ngân hàng châu Âu với lãi suất 12% để mở rộng sản xuất sang các sản phẩm khác như rau thơm khô đóng gói, bột khoai tây, soup…

Sự xuất hiện của mỳ Mivina vào năm 1995 rất đúng thời điểm nên nhanh chóng trở nên phổ biến ở đất nước Ukraine. Chỉ trong vòng một năm, doanh số cán mốc 1 triệu gói mỳ. Đến năm 2004, mức tiêu thụ mỳ Mivina ở Ukraine đạt mức cao kỷ lục, 97% người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này.

... Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam

Từ cơ sở ban đầu chỉ 30 nhân công, loại mỳ này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường thực phẩm Kharkov, rồi phổ biến toàn Ukraine. Thương hiệu Mivina sau đó trở thành tên gọi chung cho tất cả đồ ăn nhanh ở Ukraine.

Từ thành công tại Ukraine, vợ chồng ông Vượng mở rộng nhà máy, tiếp đó đưa thương hiệu Mivina tới hơn 30 quốc gia khác trên toàn thế giới như Estonia, Litva, Latvia, Moldova, Ba Lan, Đức, Israel... Ngoài sản phẩm đầu tiên là mỳ ăn liền, họ còn sản xuất khoai tây nghiền, thành lập nhà máy chuyên sản xuất gia vị, nhà máy chuyên đóng gói, là các công ty con của Tập đoàn Technocom, tiền thân của Vingroup hiện nay.

Hệ sinh thái của tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Đầu những năm 2000, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam với việc mở 2 công ty bất động sản ở Việt Nam là Vinpearl năm 2000 và Vingroup năm 2002.

Thời điểm này ông Vượng vẫn bay qua bay lại giữa Việt Nam và Ukraine để lo cho việc kinh doanh ở cả 2 quốc gia. Đã nhiều năm, Nestle ngỏ ý muốn mua lại Technocom ở Ukraine nhưng ông Vượng luôn từ chối. Bất ngờ đến năm 2009, ông quyết định bán công ty để tập trung toàn lực về trong nước.

Chia sẻ trên Forbes Việt Nam, ông nói: "Khoảng 2008 có vụ máy bay Airbus của Air France bị rơi xuống biển không tìm được. Tôi nghĩ, mình cũng bay suốt như vậy, nhỡ máy bay rơi không tìm được thì có phải khổ vợ con không? Lúc ấy trong nước cũng nhiều việc. Tôi muốn làm hẳn mọi việc đến đầu đến đũa".

Số tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tính đến ngày 2/2/2026 theo Forbes

Từ 2 dự án đầu tiên mang tính biểu tượng là Vinpearl Nha Trang và Vincom Bà Triệu, Vingroup đã lớn mạnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong suốt 2 thập niên đầu thế kỷ 21. Bên cạnh lĩnh vực trụ cột bất động sản, Vingroup tập trung đặt nhiều tham vọng vào lĩnh vực sản xuất xe điện.

Theo Forbes, các đơn vị chính của tập đoàn bao gồm nhà sản xuất xe điện VinFast, nhà phát triển bất động sản Vinhomes và chuỗi khách sạn Vinpearl. VinFast đã trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất Việt Nam xét theo thị phần, với các nhà máy ở nước ngoài tại Ấn Độ và Indonesia.

Năm 2023, ông Vượng đưa VinFast lên sàn Nasdaq thông qua hình thức SPAC. Vinpearl niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5/2025.

Ngoài ra, công ty vận hành trạm sạc V-Green được tách ra từ VinFast vào năm 2024, hiện đang đầu tư hơn 400 triệu USD trong hai năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng sạc trên khắp cả nước.

Ngày 25/11/2025, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới. Trong danh sách này, ông Vượng xếp trên tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT).

Tính đến ngày 2/2/2026, tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 21, 2 tỷ USD.

Tác giả: Nguyễn Phượng (Theo Forbes)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn