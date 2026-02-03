Thực hiện lệnh b.ắ.t t.ạ.m g.i.a.m đối với Lê Thị Hương Giang sinh năm 1981

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Lê Thị Hương Giang (sinh năm 1981, cư trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại Hà Tĩnh có nhiều biến động mạnh. Việc một số dự án mới được phê duyệt đầu tư tại các địa phương đã khiến giá đất tăng cao, tạo nên làn sóng “sốt đất” trên diện rộng.

Lợi dụng bối cảnh này, Giang đã lên kế hoạch tiếp cận và đưa ra kịch bản góp vốn đầu tư đất nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Cụ thể, vào ngày 15/4/2025, Giang cùng chị D.T.H.Y. thỏa thuận góp tiền đặt cọc mua một thửa đất tại xã Thạch Xuân với mục đích sang nhượng nhanh để thu lợi.

Lê Thị Hương Giang bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VKSND khu vực 1

Tuy nhiên, đến thời điểm phải thanh toán theo hợp đồng, Giang không đủ khả năng tiếp tục thực hiện nên chấp nhận bỏ cọc, mất khoản tiền đặt trước 150 triệu đồng.

Dù vậy, Giang vẫn tiếp tục cung cấp thông tin không đúng sự thật, khẳng định việc góp vốn mua đất vẫn diễn ra bình thường. Tin tưởng lời nói này, chị Y. đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang với tổng số lên đến 320 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Giang đã rút toàn bộ và sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời đem trả các khoản nợ trước đó. Khi chị Y. nhiều lần yêu cầu cung cấp giấy tờ cũng như thông tin liên quan đến giao dịch mua bán đất nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng, nạn nhân mới phát hiện bị lừa và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn