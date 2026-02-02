Cha c.h.ế.t, con bị thương do nổ bình gas

Trưa 2/2, căn nhà một tầng của gia đình anh Thuận ở thôn 4, xã Cẩm Trung (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên), phát ra tiếng nổ lớn. Trong phòng bếp rộng hơn 15 m2, người dân phát hiện anh Thuận tử vong, con trai 7 tuổi bị thương. Nền nhà và quanh tường có nhiều vết máu. Bình gas, bàn ghế, bát đũa, xoong nồi bị hất tung.

Căn nhà xảy ra vụ nổ được xây khoảng 3 năm trước. Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định trưa cùng ngày, bố con anh Thuận đang nấu ăn trong bếp thì bình gas phát nổ.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Thuận làm nghề đi biển, có ba người con, thời điểm xảy ra vụ nổ và hai con đầu đi vắng. Bình gas dân dụng vừa phát nổ có khối lượng khoảng 13 kg, thỉnh thoảng được anh Thuận vận chuyển lên thuyền để phục vụ sinh hoạt khi ra khơi.

"Có thể trong quá trình để trên thuyền, nước mặn ngấm vào bình gas khiến bị ôxy hóa, dẫn tới rò rỉ gas và phát nổ", cán bộ xã nói.

