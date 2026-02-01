Hình hài hầm Đèo Ngang mở rộng trước khi đưa vào khai thác

Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm trong Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, trong đó có cầu Xương Giang, cầu Gianh, cầu Quán Hàu và đặc biệt là hầm Đèo Ngang. Dự án được khởi công vào tháng 1-2025, do Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Hầm Đèo Ngang mở rộng nằm song song bên trái hầm cũ theo hướng Nam - Bắc do Công ty CP Sông Đà 10 thi công.

Hình hài phía ngoài hầm Đèo Ngang nhìn từ trên cao

Hầm Đèo Ngang mở rộng mới dài 650m, trong đó, phần thân hầm chính dài 555m, rộng 10,5m với 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Tuyến hầm xuyên dãy Hoành Sơn, có điểm đầu thuộc địa phận phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và điểm cuối thuộc địa phận xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Hầm Đèo Ngang mới nằm song song bên trái hầm cũ

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện thời tiết không thuận lợi, song chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực cùng các phương tiện máy móc, thiết bị hiện đại, nỗ lực hết mình để thi công đảm bảo đúng tiến độ dự án đề ra.

Bên trong hầm Đèo Ngang

Cùng với các hạng mục phần ống hầm Đèo Ngang mở rộng mới, các tuyến đường, cầu dẫn ra vào hầm ở hai phía Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng đang được gấp rút tiến hành thi công.

Cầu, đường ở phía cửa hầm đang được gấp rút thi công hoàn thiện

Sau khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang sẽ khai thác song song 2 ống hầm với tổng chiều rộng nền đường lên đến 20,5m, cung cấp 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Sáng 1-2, theo một đại diện đơn vị Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng), tính đến thời điểm này, khối lượng thi công các hạng mục công trình tại hầm đã đạt tiến độ khoảng 97%. Trong đó, khó khăn nhất là các hạng mục PCCC cũng đã hoàn thành...



Dự kiến, trong khoảng 10 ngày tới, hầm Đèo Ngang mở rộng mới sẽ đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cửa hầm Đèo Ngang

Việc đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị. Dự án còn được xem như một động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho khu vực miền Trung.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn