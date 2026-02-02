Đơn hàng khởi sắc, xuất khẩu Hà Tĩnh "ghi điểm" tháng đầu năm

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh



Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt khoảng 128,6 triệu USD, tăng 12,3% so với tháng 12/2025. Mức tăng này phản ánh nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, chủ động tìm kiếm đơn hàng và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.

Đáng chú ý, kết quả tích cực đạt được ngay trong tháng đầu năm – thời điểm thường chịu tác động của kỳ nghỉ Tết – cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng xuất khẩu của Hà Tĩnh đang khá vững chắc.

Động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu tháng 1 đến từ nhóm thép và phôi thép, mặt hàng chiếm trên 84,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt hơn 108 triệu USD, tăng khoảng 7,47% so với tháng trước.

Trong bối cảnh thị trường Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro do các chính sách thuế quan liên tục điều chỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng đã chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Việc mở rộng sang nhiều quốc gia và khu vực khác giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một thị trường lớn, đồng thời ổn định sản xuất và duy trì tăng trưởng kim ngạch ngay từ đầu năm.

Thực tế cho thấy, khả năng linh hoạt thích ứng với chính sách thương mại quốc tế và chủ động tìm kiếm thị trường mới đang trở thành yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn.

Không chỉ dựa vào thép, bức tranh xuất khẩu Hà Tĩnh tháng đầu năm còn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở nhiều nhóm hàng khác. Trong đó, xơ sợi các loại tăng 13,64%, hàng dệt và may mặc tăng 9,56%, chè tăng 36,36% so với tháng 12/2025.

Những kết quả này cho thấy cơ cấu xuất khẩu của Hà Tĩnh đang từng bước cân bằng hơn, giảm dần sự phụ thuộc tuyệt đối vào một ngành hàng chủ lực. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu của hoạt động xuất khẩu trong dài hạn.

Ở lĩnh vực sợi, các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời kiên trì chiến lược đa dạng hóa thị trường, chủ động nguồn đơn hàng và hạn chế rủi ro từ biến động thương mại toàn cầu.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình quảng bá trong và ngoài nước, cũng như trên các sàn thương mại điện tử.

Một trong những giải pháp trọng tâm được xác định là tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu bằng container qua cảng Vũng Áng, qua đó giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa địa phương. Cùng với đó, ngành ngân hàng ưu tiên nguồn vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; các chính sách về thuế và đất đai tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

