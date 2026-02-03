Báo Trung Quốc: Điều tra tướng lĩnh để 'thông đường' cho quân đội

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp. Ảnh: Reuters.



Trong bài xã luận có tiêu đề "Quyết tâm vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước với ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trách nhiệm" đăng trên trang nhất ngày 2/2, PLA Daily - cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - nhấn mạnh rằng việc kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng trong quân đội giúp “loại bỏ chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp cường quân”, đồng thời khơi dậy tinh thần tiến công, vượt khó trong toàn lực lượng.

“Việc kiên quyết điều tra, xử lý những phần tử tham nhũng như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập… nhằm loại bỏ các “chướng ngại vật” kìm hãm sự phát triển của sự nghiệp, gạn bỏ những yếu tố làm suy giảm sức chiến đấu, khơi dậy tinh thần tiến công, vượt khó; qua đó tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng quân đội vững mạnh”, bài xã luận viết.

Bài xã luận đăng trên PLA Daily với tiêu đề "Quyết tâm vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước với ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trách nhiệm". Ảnh: PLA Daily.



Theo bài viết, chống tham nhũng càng triệt để thì nền tảng để vượt qua thách thức càng vững chắc, và mục tiêu xây dựng quân đội mạnh càng có cơ sở thực hiện.

Tờ PLA Daily cũng nhận định những cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh chỉnh huấn chính trị và siết chặt kỷ luật quân đội của Bắc Kinh. Theo lập luận của tờ báo, quá trình này sẽ mang lại “bầu không khí mới và chính khí mới”, buộc các quân nhân phải tập trung toàn bộ tâm sức vào nhiệm vụ nâng cao năng lực chiến đấu và chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong tương lai.

Bài xã luận tái khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, coi đây là “bảo đảm chính trị căn bản nhất” cho sự nghiệp xây dựng PLA trong giai đoạn mới.

Truyền thông quân đội Trung Quốc kêu gọi toàn quân thống nhất tư tưởng và hành động theo các quyết sách của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, lấy lòng trung thành chính trị và hiệu quả chiến đấu làm thước đo hàng đầu.

Đáng chú ý, bài viết được đăng tải trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn được coi là then chốt để đạt mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập PLA.

Theo PLA Daily, áp lực từ môi trường an ninh phức tạp và những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại đòi hỏi quân đội Trung Quốc phải đẩy mạnh huấn luyện thực chiến, tăng tốc hiện đại hóa và giữ vững kỷ luật nội bộ.

Trước đó, bài bình luận của PLA Daily ngày 1/2 có nhan đề “Tiếp tục đi sâu chỉnh huấn chính trị, thúc đẩy chỉnh đốn tác phong và chống tham nhũng theo chiều sâu” cũng nhấn mạnh việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội”.

Ngày 24/1, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải sau khi Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bị điều tra với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

