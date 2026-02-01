Đồng chí Lê Minh Hưng dự chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Hà Tĩnh

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự chương trình. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN



Tại chương trình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, khép lại nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, song cũng là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng, đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đâu khó khăn, gian khổ nhất, ở đâu Tổ quốc và nhân dân cần nhất thì ở đó có lực lượng Quân đội và Công an, luôn sẵn sàng hành động vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Bộ đội Biên phòng luôn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho nhân dân vùng biên tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN



Đồng chí Lê Minh Hưng chia sẻ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà trước hết và trên hết là sự nghiệp của toàn dân. Nhân dân các dân tộc nơi biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động này thông qua các phong trào tự quản đường biên, mốc giới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng, phát huy rõ nét vai trò “tai mắt của dân”, xây dựng “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân – dân, đạo lý “thương người như thể thương thân”, khẳng định phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì vậy các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung văn kiện Đại hội; tập trung thực hiện nghị quyết theo tinh thần hành động, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thực sự chuyển từ nhận thức đúng sang hành động hiệu quả, từ quyết tâm chính trị cao sang kết quả cụ thể... Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

...

Nhân dịp xuân mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng gửi tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ nơi biên cương của Tổ quốc lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thắng lợi mới; trao tặng quà cho đồng bào vùng biên giới Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn, mang đến bản hòa ca xúc động về tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Chương trình tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn giữa thiên tai, những bước chân âm thầm mang hơi ấm mùa xuân đến từng bản làng vùng biên.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa đặc sắc với những làn điệu ví, giặm Hà Tĩnh kết hợp các ca khúc hiện đại. Cùng với đó là những phóng sự về câu chuyện chưa từng kể liên quan đế các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những cuộc cứu nạn trong bão dữ tại biển Đông Bắc và Chiến dịch Quang Trung đầy tính nhân văn. Bên cạnh đó là cuộc gặp gỡ đầy cảm động với những nhân chứng từ nước bạn Lào, minh chứng cho tình hữu nghị biên giới bền chặt.

Trong chương trình, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà Tết, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, khám chữa bệnh cho gần 800 người dân; trao 4 căn nhà “Mái ấm biên cương” và 31 con bò giống cho đồng bào vùng biên.

Năm 2026, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng dự kiến tặng gần 20.000 suất quà “Xuân Biên phòng”, 3.000 suất học bổng, 500 con bò giống, 200 căn nhà và tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 15.000 lượt người dân./.

