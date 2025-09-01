Người dân Hà Tĩnh vui mừng đón nhận món quà từ Chính phủ

Thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong ngày 31/8, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã khẩn trương tổ chức chi trả quà cho người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Chính quyền xã Hương Phố trao món quà của Chính phủ cho người dân.

Việc chi trả được triển khai tập trung tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận.

Tại các điểm chi trả, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên và cán bộ xã thực hiện việc tra cứu danh sách, phát tiền mặt, hướng dẫn người dân ký nhận đầy đủ. Mỗi người dân nhận được 100.000 đồng.

Tại xã Hương Phố, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố cho biết, bắt đầu từ chiều nay (31/8) địa phương đã tổ chức trao phát quà cho các hộ dân. Để việc phát quà được triển khai kịp thời, nhanh chóng, địa phương đã huy động 100% cán bộ phối hợp với công an, đoàn việ thanh niên… triển khai 29 nhóm ở 29 thôn trên địa bàn để trao phát quà cho người dân.

Công an xã Hương Phố trao món quà đến người dân.

“Xã có 18.632 nhân khẩu với 29 thôn. Vì thời gian cũng gấp rút, để món quà ý nghĩa của Chính phủ đến tay người dân đúng thời gian, địa phương đã huy động 100% cán bộ các lực lượng để trao phát quà cho người dân tại các nhà văn hóa thôn. Dự kiến đến sáng ngày mai 1/9, việc trao phát quà cho người dân sẽ thực hiện xong với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Người dân khi đến nhận quà hết sức vui mừng, phấn khởi”, Chủ tịch UBND xã Hương Phố cho biết.

...

Bà Nguyễn Thị Hương (56 tuổi, xã Hương Phố) vui mừng chia sẻ: “Hôm nay tôi được nhận món quà đặc biệt từ Chính phủ. Trong ngày lễ trọng đại của đất nước thì món quà ấy càng ý nghĩa hơn. Việc trao phát quà được triển khai ở tận các thôn nên rất thuận lợi cho người dân. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến đời sống người dân và có một món quà đặc biệt, ý nghĩa”.

Người dân vui mừng nhận món quà từ Chính phủ vào dịp Quốc khánh.

Tại xã Thạch Hà, bên cạnh nhận quà theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID, địa phương này cũng tổ chức trao quà bằng tiền mặt trực tiếp cho người dân. Xã Thạch Hà có 31 thôn với hơn 31.000 nhân khẩu. Trong buổi chiều nay (31/8), đơn vị này bắt đầu trao phát quà cho người dân và dự kiến trong ngày mai (1/9) sẽ hoàn thành việc phát quà.

Các thôn ở xã Thạch Hà tổ chức trao món quà của Chính phủ đến người dân.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người (bằng tiền) và hình thức tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Cụ thể, chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ.

Niềm hân hoan của bà con xã Việt Xuyên nhận quà ngày Quốc Khánh.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn