Ngủ quên khi đi ăn trộm, nam thanh niên bị dân bắt tại trận

Một thanh niên được xác định là Veer Nayak đã đột nhập vào một ngôi đền ở Noamundi, Jharkhand, Ấn Độ, với ý định trộm cắp nhưng lại ngủ gật giữa chừng do say xỉn. Nam thanh niên này sau đó được người dân địa phương phát hiện đang ngủ trong đền. Cảnh sát đã bắt giữ tên trộm cùng với số tài sản mà hắn đã trộm được. Hình ảnh hắn ngủ trong chùa với những món đồ ăn cắp xung quanh đang lan truyền chóng mặt trên Internet.

Veer Nayak khai với cảnh sát rằng anh ta đã uống rất nhiều rượu với bạn bè vào tối 14/7. Sau đó, Veer Nayak trèo qua tường, phá khóa cửa và đột nhập vào đền Kali.

Tên trộm bị bắt do ngủ quên.

Nam thanh niên đã lấy trộm tất cả mọi thứ hắn có thể lấy được, từ đồ trang trí, chuông, đồ cúng đến đồ trang sức. Khi chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn khỏi ngôi đền với những chiếc túi đầy ắp đồ ăn cắp, hắn ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ thiếp đi ngay tại đó.

Sáng 15/7, người dân địa phương phát hiện một người đang ngủ say bên trong đền. Nghi ngờ, họ mở túi của người này ra và phát hiện bên trong đầy ắp đồ vật. Họ lập tức báo cho Baleshwar Oraon, người phụ trách khu vực Barajamda, và gọi ông đến hiện trường.

Theo cảnh sát, Nayak đã lấy trộm nhiều vật có giá trị từ điện thờ, bao gồm đồ trang sức bằng vàng, bạc và vương miện của vị thần. Baleshwar Oraon, người phụ trách Văn phòng Công tố Barajamda, đã xác nhận việc bắt giữ tên trộm và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng khẳng định không biết mình đã ngủ quên khi nào.

