Ban Bí thư điều động, chỉ định Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hoàng Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Chiều 6-1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hoàng Anh - Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Vũ Hoàng Anh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm, kiến thức, năng lực, trình độ, ông Vũ Hoàng Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời ông Dương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, giúp đỡ tân Phó bí thư Tỉnh ủy tiếp cận công việc, cùng chính quyền, quân và dân trong tỉnh xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển, giữ vững vai trò là "phên giậu" của Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hoàng Anh - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hoàng Anh hứa nhanh chóng nắm bắt công việc được giao, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ trong xây dựng Lạng Sơn phát triển, giàu đẹp, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Vũ Hoàng Anh sinh năm 1977, quê xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua các chức vụ như Tham tán, Trưởng Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Từ năm 2021 đến trước khi được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Vũ Hoàng Anh là Vụ trưởng, Thư ký và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Như vậy, tỉnh Lạng Sơn hiện có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy gồm bà Đoàn Thị Hậu - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Cảnh Toàn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đoàn Thu Hà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Vũ Hoàng Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ