Ngôi nhà 9 tầng ở Nghệ An thách thức mọi quy luật khoa học: Chủ nhân đu dây xây vào ban đêm, “chấp luôn” gió giật cấp 11

Năm 2018 tại Nghệ An, một công trình “không giống ai” cao tới 9 tầng bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi ngôi nhà này có thiết kế khá kỳ quái, có nóc tháp cao vút làm hình ngôi sao, phía dưới được xây bằng nhiều cọc chống. Với hình dáng này khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, khơi gợi sự tò mò, hiếu kỳ.

Được biết, chủ nhân của ngôi nhà này là ông Nguyễn Văn Cường (xóm Tân Quang, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An). Theo chia sẻ của người nhà, ông Cường có nhiều dấu hiệu không bình thường nên nhiều người xung quanh hay gọi với tên là “lão gàn” hay “ông khùng”.

Ngôi nhà kì quái có hình dáng nổi bật, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh

Cận cảnh phần chóp hình ngôi sao 5 tầng.

Tuy nhiên, ý tưởng xây nhà này ông Cường đã có từ những năm 1990. Trong tưởng tượng của mình, ông Cường vẽ ra một ngôi nhà kiên cố, xịn sò hệt như một căn biệt thự. Năm 2005, sau khi tự mua vật liệu ông mới bắt đầu xây nhà. Song, vì không có bằng cấp xây dựng, cũng như ngôi nhà được xây rất nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã nhiều lần cấm thi công song ông vẫn tự mình “xây trộm” vào ban đêm.

Ngôi nhà được xây dựng với 4 tầng chính và một phần chóp hình ngôi sao gồm 5 tầng. Toàn bộ nhà được đỡ bằng những chiếc cột bê tông khá nhỏ với những thanh thép phi 12 ở bên trong. Mặc dù xây cao chót vót như vậy nhưng lại không có móng chắc chắn mà được gắn hờ vào bờ tường của ngôi nhà cấp 4 cũ được xây từ vữa vôi cách đây hàng chục năm.

Đáng chú ý, căn nhà này không có cầu thang bên trong. Nhà xây đến đâu, ông Cường dùng cọc tre, cọc gỗ, thang tre,... bắc lên rồi cột dây vào người, trèo lên để xây tiếp. Do đó những ai muốn khám phá bên trên cũng phải chọn cách đu cột, hoặc bắc thang theo từng không gian để lên rất nguy hiểm.

Toàn bộ nhà được đỡ bằng những chiếc cột bê tông khá nhỏ với những thanh thép phi 12 ở bên trong.

Cửa sổ bịt kín, không có cầu thang bên trong.

Mọi thứ nhìn đều sơ sài và nguy hiểm.

Khi được quay lên MXH, nhiều người nhận định những cột trụ của ngôi nhà được đổ chắp vá trên bức tường cũ, ai cũng cảm thấy thiếu an toàn và lo lắng. Chưa kể, ngôi nhà nhìn khá sơ sài, cửa sổ bịt kín, mọi thứ đều dở dang. Được biết, lý do của việc chắp vá là bởi ông Cường không đủ kinh tế để mua vật liệu nên có tới đâu làm tới đó. Chưa kể, vì tự xây vào ban đêm nên công trình này mất hàng chục năm vẫn không hoàn thành.

Tuy nhiên ngôi nhà kỳ lạ này lại có rất nhiều điều khó giải thích, thậm chí còn được cộng đồng mạng cho là “thách thức quy luật khoa học”. Chủ nhân ngôi nhà từng khẳng định, nhà ông rất vững chắc, có thể chịu được mức gió giật cấp 11 - 12. Bởi ông cho rằng lực cộng hưởng của ngôi nhà được dàn đều nên vô cùng chắc chắn, không thể sập.

Điều này cũng được một số người dân địa phương chia sẻ trong các clip quay lên MXH rằng ngôi nhà nhìn “mong manh” như vậy nhưng lại đứng vững trước mưa bão trong suốt hàng chục năm qua mà chưa từng xảy ra sự cố nào.

Tuy nhiên, theo một số thông tin đến hiện tại, ngôi nhà kì dị này đã được gỡ bỏ. Trước đó, người nhà của ông Cường cũng cho biết mặc dù một số người khuyên nên hoàn thiện tiếp nhưng do gia đình không có đủ kinh phí và sợ không đảm bảo an toàn đến căn nhà cấp 4 bên cạnh nên cũng mong muốn phá bỏ công trình này.

Xung quanh đều dở dang, chục năm trời không hoàn thiện do chủ nhà không có kinh phí và "xây trộm" trong đêm.

Nhiều người xem cảm thấy có chút "rùng mình" với thiết kế này

Muốn lên tầng phải đu cột hoặc bắc thang bên ngoài.

Song dù "mong manh" nhưng chủ nhân từng khẳng định ngôi nhà có thể chịu được sức gió giật cấp 11 - 12.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn