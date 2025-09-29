Gần 43.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị hư hỏng do bão số 10

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này đã có 1 người tử vong khi khắc phục nhà cửa sau bão, 9 người khác bị thương. Về nhà ở, có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với gần 1.000 ha hoa màu và 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng chết. Hệ thống thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở; hơn 1.100 cột điện bị đổ gãy khiến toàn tỉnh mất điện, đến trưa nay mới cấp điện lại được một số khu vực.

Một căn nhà sau bão. Ảnh: KT.



Ngoài ra, 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, chia cắt cục bộ.

Mưa lớn sau bão đang gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ và cô lập trên diện rộng. Hiện có 523 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 hộ với 6.600 người đang bị cô lập, và 168 tuyến đường dài 136 km bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Đặc biệt, mực nước trên sông Ngàn Phố (xã miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang lên rất nhanh, vào lúc 7 giờ sáng nay (29-9) đã vượt trên mức báo động 3 là 115cm.

... Nước lũ gây ngập ở xã miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: KT.



Dự báo lũ còn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm và khôi phục nhanh hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học và cơ sở y tế.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV