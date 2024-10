Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông rút dao đâm tài xế xe buýt tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông 57 tuổi đã bị bắt ở Argentina sau khi đâm tài xế xe buýt khi tài xế này đang lái xe. Camera an ninh của xe buýt đã ghi lại sự việc.

Sự việc xảy ra ở thành phố Glew, tỉnh Buenos Aires. Theo Infobae, sự việc diễn ra vào ngày 15/10, khi tài xế Leonardo Sebastián Figueroa đang điều khiển chiếc xe buýt tuyến 506.

Calixto de Jesús Ojeda tiếp cận rồi rút dao đâm tài xế xe buýt.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một hành khách đeo khẩu trang đã tiến đến gần Figueroa. Sau khi trao đổi vài câu với anh, người đàn ông này rút trong túi ra một con dao và đâm tài xế hai nhát trước khi bỏ chạy.

...

Dù bị thương, Figueroa vẫn cố gắng dừng xe lại. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Nhờ lời khai của một số nhân chứng, kẻ tấn công đã được xác định ngay sau đó.



Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và xác định anh ta là Calixto de Jesús Ojeda, 57 tuổi, người Avellaneda. Theo điều tra, Ojeda cáo buộc Figueroa có quan hệ tình cảm với người vợ 30 tuổi của mình.

Theo Infobae, công tố viên Juan Baloira đã buộc tội Calixto de Jesús Ojeda về tội giết người nghiêm trọng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn