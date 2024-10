Clip: Người đàn ông nhảy lên nắp capo nghi đánh ghen vợ ngoại tình

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhảy lên nắp capo nghi bắt ghen vợ ngoại tình, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip được đăng tải, người đàn ông nhảy lên nắp capo của chiếc ô tô màu đen đang di chuyển trên đường. Người này liên tục yêu cầu người ngồi trong xuống xe.

Người đàn ông ngồi trên nắp capo (Ảnh: Cắt từ clip)

...

Sau đó, người đàn ông nhảy xuống và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh người ngồi trong. Lúc này, người trong ô tô tăng tốc lái xe bỏ đi. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Lào Cai (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Trao đổi trên tờ Dân Trí vào ngày 7/10, ông Trần Văn Tú - Chủ tịch UBND phường Lào Cai (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, công an phường này vừa mời một số người trong clip "chồng bắt vợ ngoại tình" xảy ra ở phường Lào Cai, về trụ sở làm việc.

Theo ông Tú, sự việc xảy ra vào chiều tối 6/10 trên địa bàn phường.

"Sau khi xảy ra sự việc, phía công an phường đã mời các bên lên làm việc. Qua xác định ban đầu, đây là xích mích giữa 2 bên, chưa xảy ra việc đánh nhau. Về việc có phải bắt ghen hay không, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ", ông Tú nói.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn