Nghi phạm bắn chết người Việt ở Campuchia đi xe Lexus

Hiện trường vụ một người Việt Nam bị bắn chết ở Phnom Penh hôm 29-7 - Ảnh: KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 30-7 cho biết cảnh sát Campuchia đã bắt giữ nghi phạm vụ nổ súng khiến một người Việt Nam tử vong.

Nhưng thông tin sau đó từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết hiện lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy nã nghi phạm.

Camera ghi hình một người Việt Nam bị bắn chết ở Campuchia, nghi phạm lên ô tô bỏ trốn

Trước đó, vào lúc 13h25 trưa 29-7, người này bị bắn chết tại góc phố 113, khu Khan Boeung Keng Kang, thủ đô Phnom Penh.

Nạn nhân sau đó được xác định khoảng 30 tuổi. Lúc xảy ra vụ việc, nạn nhân mặc quần ngắn bó sát, áo dài tay, đeo túi màu đen và đi xăng đan.

Hình ảnh nhóm nghi phạm lên xe bỏ trốn sau khi nổ súng - Ảnh: KHMER TIMES



Một số nguồn tin cho biết nạn nhân và nghi phạm đã có tranh cãi với nhau. Khi nạn nhân bắt đầu rời đi, nghi phạm rút súng và bắn chết nạn nhân ngay tại chỗ.

Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường trên một chiếc ô tô Lexus RX300. Sau khi điều tra, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ nghi phạm, theo báo chí Campuchia. Hiện chưa có thông tin về động cơ giết người.

Thi thể của nạn nhân được đưa về chùa Stung Meanchey chờ người thân đến nhận.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ