Nghệ An: Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập trường

Nhiều ngày nay hàng trăm em học sinh ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An phải nghỉ học vì lý do phụ huynh phản đối sáp nhập phân hiệu 2 (điểm lẻ) về phân hiệu 1 (điểm chính) của Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2. Theo ghi nhận, chiều 10/9, hàng trăm phụ huynh đã tập trung đến phân hiệu 2 để kiến nghị chính quyền địa phương và nhà trưởng mở lớp cho con em mình đi học.

Trước đó, hàng trăm phụ huynh đã gửi đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, chính quyền xã Thiên Nhẫn và ban giám hiệu nhà trường cho các em học sinh tiểu học được tiếp tục đến lớp ở phân hiệu 2. Các phụ huynh bày tỏ lo lắng về việc đưa con cháu đi học.

Hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng phân hiệu 2, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Đa số phụ huynh cho rằng đoạn đường từ xã Nam Phúc cũ sang phân hiệu 1 có nút giao thông qua ngã tư có nhiều xe tải chạy, thường xảy ra tai nạn giao thông nên các cháu đi qua sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Họ không yên tâm khi con em mình đi qua đoạn đường này. "Các cháu đang học ở phân hiệu 2 ổn định, đường đi lại an toàn. Nếu chuyển sang phân hiệu 1, chúng tôi không yên tâm bởi đoạn đường này có ngã tư rất nguy hiểm. Hầu như con em ở đây, bố mẹ chủ yếu đi làm xa nên ông bà đưa đưa đón các cháu. Nếu ông bà già chở qua đoạn đường này không an tâm, tiềm ẩn nhiều rủi ro", bà Hoàng Thị Hoè chia sẻ.

Các phụ huynh bày tỏ lo lắng về việc đưa con cháu đi học sang điểm trường chính tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo cô Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, năm học 2025 - 2026, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 có 19 lớp học với 670 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngày 16/8, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND xã Thiên Nhẫn về việc xin chuyển điểm trường lẻ về học tại phân hiệu 1 do điểm chính có đầy đủ và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các phòng học chức năng.

Khoảng cách giữa hai điểm trường chỉ khoảng 1km, thuận lợi cho việc di chuyển của học sinh và giáo viên. Nhà trường có 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Nếu tách hai điểm dạy học thì không đảm bảo thời gian, phân tán việc dạy học và chồng chéo thời khóa biểu.

Trước đó, ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn - ký thông báo về thống nhất việc sáp nhập điểm lẻ về điểm trường chính căn cứ theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

"Sau lễ khai giảng, nhiều em học sinh ở điểm lẻ nghỉ học. Riêng trong buổi học sáng 10/9 có 136/196 em nghỉ học. Nhà trường cũng đã lắng nghe ý kiến băn khoăn của phụ huynh về đoạn ngã tư tiềm ẩn nguy hiểm giao thông và đề xuất xã, cấp trên nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn cho các cháu. Mấy ngày nay, ban giám hiệu Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 cắt cử cán bộ giáo viên đến từng gia đình học sinh động viên sớm đưa con em mình tới lớp để đảm bảo chương trình dạy và học", cô Lan chia sẻ.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn